FN ber om grundig etterforskning etter at hviterussisk aktivist ble funnet død i Ukraina

Den hviterussiske aktivisten Vitalij Sjisjov ble tirsdag funnet hengt i en park i Ukrainas hovedstad Kiev. FN ber om at saken blir grundig etterforsket.

Den hviterussiske aktivisten Vitalij Sjisjov ble funnet hengt i en park i Kiev tirsdag. Han hjalp landsmenn med å flykte fra hjemlandet. Omstendighetene rundt dødsfallet er uklare. Foto: Human Rights Center Vjasna via AP / NTB

NTB-Ritzau-AFP

Sjisjov ble meldt savnet etter en joggetur mandag da eksilgruppen BDU, som han ledet, ikke fikk tak i ham på telefon. Dagen etter opplyste politiet at han var funnet død og at saken etterforskes som drap.

Menneskerettsorganisasjonen Vjasna opplyser at Sjisjov ifølge venner ble forfulgt av «fremmede» mens han var ute og jogget tidligere.

Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) omtaler hendelsen som tragisk.

– Det er urovekkende at Sjisjov skal ha følt seg overvåket etter at han forlot Hviterussland og etter å ha deltatt i protester mot regimet, skriver utenriksminister Ine Eriksen Søreide til VG

– Et nytt nivå

FNs menneskerettighetskontor har så langt ikke trukket noen direkte forbindelse mellom dødsfallet og Hviterusslands president Aleksander Lukasjenkos framferd mot opposisjonelle. Men menneskerettighetskontoret understreker at undertrykkelsen av sivilsamfunnet i Hviterussland må stanse.

– Dette bringer vår bekymring om hva som skjer i Hviterussland, opp på et helt annet nivå, sier FNs talsperson Marta Hurtado etter dødsfallet i Kiev.

Hun legger til at FN forventer at Ukraina gjennomfører en grundig, upartisk og effektiv gransking for å få avklart om det var et selvmord, en «vanlig» kriminell drapshandling eller om dødsfallet henger sammen med Sjisjovs virke som aktivist.

Eriksen Søreide sier at Norge vil fortsette å følge situasjonen for demokratibevegelsen i Hviterussland tett. Hun ser fram til å møte den hviterussiske opposisjonslederen SvetlanaTikhanovskaja i Oslo neste uke.

Flykter ut av landet

Sjisjovs organisasjonen BDU hevder det ikke kan være noen tvil om at han er blitt drept av hemmelige agenter.

Mange hviterussere har flyktet, ofte til nabolandene Ukraina, Polen og Litauen, fra det undertrykkende regimet til president Lukasjenko. Sjisjov var bosatt i Kiev – ikke langt fra parken der han ble funnet død – og han jobbet med å hjelpe andre hviterussere med å komme seg ut av hjemlandet.

Slo til mot protester

Regimet i Hviterussland har slått knallhardt ned på opposisjonen etter at det brøt ut masseprotester i kjølvannet av valget i fjor. Opposisjonen og myndighetene i vestlige land omtalte valget som manipulert.

Regimet svarte med å sende flere tusen politi- og sikkerhetsstyrker ut i gatene, der de hamret løs på demonstrantene. Over 35.000 ble pågrepet.

Lukasjenko har sittet ved makten i den tidligere sovjetstaten Hviterussland siden 1994.