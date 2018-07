Ruinene av et tempel til en regngud inne i en aztekerpyramide er oppdaget etter et ødeleggende jordskjelv som rammet Mexico i september i fjor.

Tempelet er dedikert til regnguden kjent som Tlaloc i aztekisk mytologi, og ble funnet inne i Teopanzolco-pyramiden i Cuernavaca i delstaten Morelos. Det knyttes til Tlahuica-kulturen i området.

– Jordskjelvet flyttet rundt på pyramidens kjernestruktur, sier arkeologen Barbara Koniecza ved Det nasjonale instituttet for antropologi og historie (INAH) i Mexico.

Toppen av pyramiden ble hardest rammet av skjelvet. Der har man tidligere funnet to templer – et dedikert til den mesoamerikanske sol- og krigsguden Huitzilopochtli, og et annet også til Tlaloc.

– Gulvet i begge templene sank sammen og ble bøyd, noe som gjør at de står i fare for å rase sammen, sier Koneicza.

Det var da INAH gjennomførte videre studier av pyramidestrukturen med radar lenger nede at de fant spor av det nyoppdagede Tlaloc-tempelet.

Strukturen antas å ha vært bygget en gang rundt år 1150. Ifølge eksperter var tempelet trolig 6 meter langt og 4 meter bredt. Keramikkrester og en røkelsesbrenner som trolig tilhører Tlahuica-kulturen ble også funnet.

Jordskjelvet som gjorde tempel-oppdagelsen mulig skjedde om ettermiddagen 19. september i fjor. Jordskjelvet ble målt til styrke 7,1, og over 369 mennesker døde som følge av det, hovedsakelig i hovedstaden Mexico By.