Redningsarbeidere gjør seg klare for å hente ut flere av guttene som er innesperret i grotten i Thailand, men nok en gang gjør regnvær jobben vanskelig.

– Jeg venter fortsatt her ved grotten og krysser fingrene for at min sønn er blant dem som blir hentet ut i dag. Vi hørte at fire gutter ble hentet ut, men vi vet ikke hvem de er. Mange foreldre venter fortsatt. Ingen av oss er blitt informerte om noen ting, sier Supaluk Sompiengjai, moren til Pheeraphat, som er en av guttene.

Thailands innenriksminister Anupong Paojinda opplyste mandag morgen at guttene som ble reddet ut, er trygge og tilsynelatende friske, men at de skal gjennomgå omfattende medisinske undersøkelser.

Sent søndag kveld opplyste provinsguvernør Narongsak Osottanakorn at redningsoperasjonen vil få et opphold på mellom 10 og 20 timer, blant annet fordi oksygenflaskene som brukes i arbeidet må fylles igjen. I tillegg må spesialdykkerne hvile før de kan fortsette den svært krevende og farefulle operasjonen.

De samme dykkerne

Til sammen 90 spesialdykkere har deltatt i redningsoperasjonen. 50 av disse er utenlandske dykkere, mens 40 kommer fra Thailand.

Paojinda opplyste videre mandag at det er de samme dykkerne som reddet fire av guttene ut av grotten søndag, som vil gjennomføre redningsaksjonen for de resterende ni personene inne i grotten.

Videre opplyste han at myndighetene sitter i et møte der de planlegger veien videre.

Guttene, som alle er i alderen 11 til 16 år, og den 25 år gamle fotballtreneren deres, har vært innesperret i den oversvømte grotten siden lørdag 23. juni.

Tester miniubåt

Myndighetene i Thailand holder stadig mulighetene åpne for ulike måter å hente ut guttene på, og natt til mandag opplyste Tesla-sjef Elon Musk at han tester en ubåt i barnestørrelse, i håp om å kunne sende den til grotten.

I en video publisert på Twitter kan man se hvordan to dykkere forsøker å navigere ubåten gjennom en smal tunnel i et basseng, i et forsøk på å simulere de smaleste grottegangene. Hvis ubåten består testene, vil den bli sendt til Thailand med fly.

Musk opplyste fredag at han også ville sende ingeniører fra selskapene Boring Co og Space X til grotten for å bistå. Boring Co, som graver tunneler for avanserte transportsystemer, skal ha avanserte radarer som kan penetrere bakken.

Måtte dykke 1 kilometer

De fire guttene som ble reddet søndag, ble hentet ut da vannstanden inne i grotten hadde sunket så mye at det var mulig for dem å ta seg fram til fots flere steder, i stedet for å måtte svømme eller dykke. Likevel måtte de dykke i til sammen 1 kilometer.

Natt til mandag lokal tid begynte det å regne kraftig igjen, og vannstanden har nok en gang steget raskere enn redningsmannskapet klarer å pumpe vann ut av grotten. I tillegg nærmer oksygennivået inne i grotten seg et farlig lavt nivå. Dermed kjemper redningsmannskapene både mot klokken og mot vannet.