En rakett skutt opp fra Gazastripen har truffet den israelske byen Sderot, opplyser det israelske forsvaret.

Det er ikke kjent om noen mennesker kom til skade i rakettangrepet.

Den hjemmelagde raketten var trolig en gjengjeldelse for et israelsk luftangrep mot Hamas-mål på Gazastripen tidligere på fredagen. Ti palestinere ble såret, men ingen alvorlig, ifølge det palestinske helsedepartementet.

Angrepet bekreftes av det israelske forsvaret (IDF), som opplyser at luftangrepet var rettet mot Hamas-mål og at det var et svar på tidligere rakettangrep fra Gazastripen mot Israel.

Angrepet skjedde fredag kveld, etter en urolig dag med store demonstrasjoner i kjølvannet av USAs beslutning om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad.