Løsningen på Ungarns synkende fødselsrate er ikke flere innvandrere, men belønning til kvinner som får flere barn, mener statsminister Viktor Orbán.

I sin årlige tale om rikets tilstand søndag varslet Orbán en plan om støtte til kvinner for å få flere barn. Får man fire, slipper man inntektsskatt for resten av livet.

Fødselsraten i Ungarn har falt ned til 1,45 barn per kvinne, mens det trengs 2,1 barn per kvinne for å opprettholde folketallet. Likevel er Ungarn blant landene i Europa som er minst villige til å ta imot innvandrere.

Orbáns plan er at alle kvinner under 40 år som gifter seg for første gang, skal få et lån på 10 millioner forint (rundt 300.000 kroner), og tilbakebetaling av lånet utsettes i tre år når de får sitt første barn.

Etter det andre barnet blir en tredel av lånet ettergitt, etter det tredje blir hele lånet ettergitt, og etter det fjerde vil den lykkelige moren slippe inntektsskatt for resten av livet.

Lettere boliglån

I tillegg foreslår Orbán å utvide Ungarns system for boliglån og gi statlige garantier, avhengig av hvor mange barn et par får. Familier med minst tre barn skal også få et avslag på 2,5 millioner forint (75.000 kroner) ved kjøp av en sjuseters bil.

I talen kom Orbán også inn på valget til EU-parlament i mai. Han sa han vil sette en stopper for flertallet som ønsker innvandring, og anklaget også blokken av konservative partier som hans eget Fidesz er medlem av, for å arbeide for mer innvandring.

Anklager mot Soros

Han hevdet også at Brussel kontrolleres av den liberale amerikanske milliardæren George Soros, og at Soros' plan er å ødelegge den europeiske identiteten med muslimsk masseinnvandring.

Orbáns høyreradikale regjering har inntatt en kompromissløs linje mot innvandring og flyktninger og presset nylig Soros' Central European University til å flytte fra Budapest til Wien.

Orbán hevdet videre at Frans Timmermans, som er visepresident i EU-kommisjonen, er utnevnt til «leder for Soros' pro-innvandrings-styrker».

– Europas venstreside er blitt gravleggeren av nasjoner, familien og den kristne livsstilen, sa Orbán i talen.

Demonstrasjon

Etter talen samlet flere hundre medlemmer og tilhengere av Ungarns opposisjonspartier seg til en demonstrasjon ved Buda-slottet, der de blant annet protesterte mot store bøter som opposisjonspartiene nylig fikk.

Opposisjonsledere sier at bøtene ikke kan påklages i retten, og at de er politisk motiverte med det formål å legge hindringer i veien for opposisjonspartienes valgkamp foran valget til EU-parlament og lokalvalg seinere i år.