PROTEST: Maskerte og umaskerte kvinner roper slagord under en protest mot at fem menn ble frikjent for en angivelig voldtekt under en festival i Pamplona i 2016. FOTO: AP / NTB scanpix.

Omfattende protester i Spania etter gruppevoldtekt-frikjennelse

Titusener av spanjoler gikk ut i gatene i Pamplona lørdag for å protestere mot at fem menn ble frikjent for å ha gruppevoldtatt en 18 år gammel kvinne.