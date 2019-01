Seks av sju etasjer skal nå være sikret etter angrepet mot et hotell- og kontorkompleks i Kenyas hovedstad Nairobi. Al-shabaab har påtatt seg skylden for det pågående angrepet.

Minst fem er drept i angrepet, ifølge AFPs fotograf. Ubekreftede meldinger antyder langt høyere dødstall.

Bilder fra åstedet viser personer som ligger skutt og drept ved bordene i en uterestaurant, og personer som flykter for livet etter angrepet mot adressen 14 Riverside. Her ligger et stort kompleks med kontorer, femstjernershotellet DusitD2 og parkanlegg i bydelen Westlands nord i Nairobi.

Mange av gjestene på hotellet i Nairobi er blitt alvorlig skadd i det som omtales som en selvmordseksplosjon.

Det melder den kenyanske radiostasjonen Hot 96 FM Kenya, som siterer den nasjonale politisjefen Joseph Boinett.

Ifølge AFP skal selvmordsaksjonen ha skjedd i hotellets lobby. Mange gjester skal være alvorlig skadd i eksplosjonen.

Ifølge politiet gikk en ukjent væpnet gruppe til angrep på Dusit-komplekset i bydelen Westlands nord i Nairobi r

– Angriperne er fortsatt inne

Kenyansk TV melder i 15.40 tiden at seks angripere er sett på vei inn i hotellet. Angriperne skal fremdeles befinne seg inne i hotellet. Sikkerhetsstyrker fra flere enheter er i gang med en omfattende operasjon.

– Sikkerhets- og nødteam reagerte umiddelbart på hendelsen og har sperret av området. Situasjonen blir håndtert, og beboere blir sjekket og evakuert fra området. Vi er klar over at væpnede kriminelle befinner seg i hotellet, og spesialtrente styrker jobber med å jage dem ut, heter det i en uttalelse fra politimyndighetene i landet.

Politiet bekrefter samtidig at det er skadde i angrepet.

– Vi jobber med å bekrefte antall og typer skader og vil komme tilbake med mer informasjon, så raskt som den er tilgjengelig.

Rapporter fra resten av landet tyder på rolige og normale forhold, skriver politiet videre.

Litt etter klokken 18.30 skal seks av sju etasjer i bygningen være sikret.

Norfund har kontor i bygningen

Det norske statlige investeringsfondet Norfund har kontorer i bygningen. Selskapet bekrefter at alle de sju ansatte er gjort rede for.

Andre personer som befant seg i bygningen forsøkte desperat å gjemme seg for angriperne.

– Vær så snill, hjelp oss, vi gjemmer oss. Det er svartkledde og tungt bevæpnede terrorister her, tvitret en person som befinner seg i bygningskomplekset.

– Vi er ikke i sikkerhet. Om jeg dør, vær så snill og fortell mine barn at jeg elsker dem, hvisket en mann i en telefonoppringning til den kenyanske avisen The Star.

NTB scanpix

Nytt al-Shabaab-angrep

Den ytterliggående islamistgruppen al-Shabaab har påtatt seg skylden for angrepet.

En talsmann for den somaliske væpnede gruppen sier til TV-stasjonen Al Jazeera at de «har en pågående operasjon i Nairobi».

I september 2013 ble 67 mennesker drept da al-Shabaab angrep Westgate-kjøpesenteret, som ligger i det samme området av Nairobi.

En av angriperne den gang var en 23 år gammel norsksomalier som ble drept. Al-Shabaab har siden gjennomført flere angrep i Kenya.

Håndteres som terror

Ifølge kenyansk TV håndteres hendelsen som et terrorangrep.

– Vi har kalt ut medlemmer av terrorenheten og kriminalpolitiet, sier politiets talsperson Charles Owino til The Star.

Ifølge BBCs journalist Ferdinand Omondi, som befinner seg i Nairobi, sier flere sårede blitt geleidet bort fra området. Det samme tvitrer flere andre.

– Det var en bombe, det er mye skyting, hvisker en mann som AFP har fått kontakt med på et kontor i bygningskomplekset.

Også fra nyhetsbyråets kontor rundt 5 kilometer unna ble det hørt eksplosjoner ved hotellet.

NTB scanpix

NRKs korrespondent i nabobygget

NRKs korrespondent Ida Titlestad Dahlback og den lokale fotografen Robert Lutta oppholdt seg i nabobygget under angrepet i Nairobi, men er nå i sikkerhet.

Utenrikssjef Gunnhild Viken i NRK bekrefter til Medier24 at Dahlback og fotografen satt i nabobygget og redigerte en sak da angrepet skjedde. De er nå i sikkerhet og uskadd.

– Hun har det etter forholdene bra, men ble selvfølgelig redd når noen begynner å skyte vilt i nabobygget og hun ikke vet om hun er helt trygg, sier Viken.

UD jobber med å få oversikt

Utenriksdepartementet er i gang med å skaffe seg oversikt over situasjonen etter angrepet. Den norske ambassaden i Nairobi har sendt ut SMS til registrerte norske borgere i byen.

– Norske borgere i Nairobi bør unngå området, følge med på nyhetssendinger og lytte til råd fra lokale myndigheter, opplyser pressetalsperson Kari Eken Wollebæk.