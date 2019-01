Angrepet mot hotell- og kontoranlegget pågikk i timevis.

Det er en politioffiser i byen som melder om dødstallet, kort tid etter at en ansatt ved et likhus i Nairobi opplyste til Reuters at dødstallet er på 14.

Politisjef Joseph Boinnet sier angrepet begynte rundt klokken 15 tirsdag, med eksplosjoner ved biler utenfor en bank, tett etterfulgt av et selvmordsangrep mot hotellobbyen.

Den ytterliggående islamistgruppen al-Shabaab har påtatt seg ansvaret for angrepet. Det er foreløpig uklart om de ansvarlige for angrepet er blitt pågrepet. Overvåkningsbilder viser at det var minst fire personer involvert i angrepet.

Islamistgruppen selv hevder via sitt nyhetsbyrå Shahada at det er 47 som er drept.

Fryktelige scener

En politioffiser som har snakket med AP, sier at det etter det brutale angrepet lå igjen døde kropper nede i kafeen og i kontorlokalene ved hotellet. Ifølge ham var det ikke tid til å telle de døde etter angrepet.

– Det er fryktelig. Det jeg har sett er fryktelig, sier Charles Njenga, som overlevde angrepet.

– Jeg kunne ikke tro at jeg var i live. Smellet var så høyt og det ristet i hele komplekset, sier Enoch Kibet, som jobber som vaskehjelp på kafeen i komplekset.

Blant de døde er en britisk statsborger, ifølge Sky News.

CNN-journalisten Omar Nor, som dekker Somalia, skriver på Twitter at to somaliere er bekreftet døde etter angrepet.

Uklar situasjon

Innenriksminister Fred Matiang'i kunngjorde sent tirsdag kveld at alle bygningene i hotellanlegget som var rammet av angrepet fra ekstremistene, er blitt sikret, og at sikkerhetsstyrker var i gang med en avsluttende opprydningsaksjon.

– Jeg gjentar at situasjonen er under kontroll og at landet er trygt, sa han.

Innbyggere i området tvitret likevel om det var hørt skudd også etter ministerens erklæring, og kringkasteren NTV rapporterer at det ble avfyrt nye skudd over en time etter ministerens utsagn.

Mer enn tolv timer etter angrepet sier flere AP har snakket med, at de har familiemedlemmer som stadig gjemmer seg på åstedet.

Flere sykehus i byen har bedt om bloddonasjoner.

Nytt al-Shabaab-angrep

Al-Shabaab har flere ganger gjennomført terroraksjoner i Kenya som har kostet hundrevis av mennesker livet. I 2013 ble 67 drept da flere gjerningsmenn stormet angrep kjøpesenteret Westgate i Nairobi, og i 2015 ble 148 studenter drept i et angrep på høyskolen Garissa University College.

Al-Shabaab sier angrepene er for å hevne utstasjoneringen av kenyanske tropper i Somalia, som har vært herjet av borgerkrig siden 1991.

NRKs korrespondent i nabobygget

NRKs korrespondent Ida Titlestad Dahlback og den lokale fotografen Robert Lutta oppholdt seg i nabobygget under angrepet i Nairobi, men er nå i sikkerhet.

Utenrikssjef Gunnhild Viken i NRK bekrefter til Medier24 at Dahlback og fotografen satt i nabobygget og redigerte en sak da angrepet skjedde. De er nå i sikkerhet og uskadet.

– Hun har det etter forholdene bra, men ble selvfølgelig redd når noen begynner å skyte vilt i nabobygget og hun ikke vet om hun er helt trygg, sier Viken.