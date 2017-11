Tyrkia hevder tilhengere av omstridte Fethullah Gülen medvirket til at Tyrkias president ble framstilt som en fiende under en NATO-øvelse i Norge.

Under øvelsen på Jåttå i Stavanger ble både president Recep Tayyip Erdogan og Tyrias landsfader Mustafa Kemal Atatürk framstilt som fiender i meldinger i et internt nettverk.

Både Norge og NATO har gjentatte ganger beklaget hendelsen overfor NATO-landet Tyrkia. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har forklart at det var en innleid sivilist som hadde skylden for tabben.

Tyrkias visestatsminister Hakan Cavusoglu mener imidlertid at det må være et større motiv bak hendelsen. Han retter pekefingeren mot tilhengere av den omstridte tyrkiske predikanten Fethullah Gülen.

– Taktikk

– Vi oppfatter disse holdningene og denne typen ting i hovedsak som taktikken til medlemmer av FETÖ, sa Cavusoglu onsdag, ifølge avisa Hurriyet.

Tyrkiske myndigheter beskylder Gülen for å ha stått bak det mislykkede kuppforsøket i Tyrkia i fjor, og hevder han står i spissen for et «terrornettverk» de kaller FETÖ.

Påstanden om at Gülen-tilhengere hadde noe å gjøre med hendelsen i Stavanger, er ikke bekreftet av andre kilder. Forsvarsdepartementet i Norge har opplyst at det var en norsk sivilist som hadde skylden for tabben.

Disiplinære tiltak

En gransking av saken er igangsatt, og Stoltenberg har personlig forsikret Erdogan om at disiplinære tiltak er iverksatt mot sivilisten.

I et scenario under NATO-øvelsen ble et bilde av en statue av Atatürk brukt til å framstille en fiende, ifølge det tyrkiske utenriksdepartementet. En meldingskonto med Erdogans navn skal angivelig ha blitt brukt til å framstille en kollaboratør som samarbeidet med «lederen for en fiendtlig stat».