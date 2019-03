49 mennesker er drept i moskéangrep på New Zealand, ifølge landets statsminister. Gjerningsmannen skal ha blitt inspirert av Anders Behring Breivik.

49 mennesker skal være døde etter et terrorangrep på New Zealand i natt. Dette opplyste landets statsminister om like før klokken 07.30 fredag morgen.

Det er også kommet melding om at 20 mennesker er alvorlig såret og at 48 personer er skadde.

Følg med på det siste i vårt livestudio her.

Tre personer er pågrepet etter at to moskeer ble angrepet i Christchurch på New Zealand. Foreløpig er én mann i 20-årene siktet for drap.

– Våre verdier kan ikke bli svekket av dette angrepet, sa statsminister Jacinda Ardern etter at hun bekreftet dødstallet.

Hevder kontakt med Breivik

Gjerningsmannen skal ha publisert et langt manifest på Facebook før skytingen, skriver flere medier. Innholdet er innvandring- og islam-kritisk.

Ekstremismeforsker på Institute for Strategic Dialogue i London, Amarnath Amarasingam, referer fra det han hevder er manifestet på Twitter.

Her hevder gjerningsmannen å være inspirert av flere kjente, høyreekstreme terrorister. Han hevder også å ha vært i kontakt med Anders Behring Breivik. Aftenposten har tilgang på en fullstendig versjon av det som skal være manuskriptet.

Denne samsvarer med forskerens versjon.

Mark Baker / TT NYHETSBYRÅN

Flere bomber

Politiet fant også to hjemmelagde bomber i biler. De ble uskadeliggjort av militærpolitiet i Christchurch.

Foto: Mark Baker / AP / NTB scanpix

– Svært mange er drept. Vi ber alle som har tenkt seg til moskeer på New Zealand i dag, om å holde seg hjemme. Vi vil forsikre folk om at vi har mobilisert alle våre ressurser, sier Bush.

Foto: Mark Baker / AP / NTB scanpix

I fredagsbønnen

Skytingen begynte ikke lenge etter klokken 13.40 lokal tid. Da var fredagsbønnen i ferd med å starte.

Mark Baker / TT NYHETSBYRÅN

Ifølge leder Mustafa Farouk i en muslimsk paraplyorganisasjon i New Zealand, kan så mange som 500 vært i Noor-moskeen da skytingen fant sted. Øyenvitner forteller at mange er drept. Det er foreløpig ikke kjent hvor mange det er snakk om.

– Jeg så døde mennesker overalt, sier vitnet Len Peneha.

Et vitne forteller Radio New Zealand at en mann ikledd militærjakke, hjelm og briller, entret moskeen og avfyrte skuddene. Ifølge et annet vitne skal det være to gjerningspersoner, men det er ikke bekreftet av politiet.

To moskeer

Ikke lenge etter skytingen i Noor-moskeen, meldte newzealandske medier om skyting ved enda en moske, denne gangen i Linwood-moskeen i Christchurch. Også der er det meldt om både drepte og sårede.

REUTERS TV / X00514

Vitner som var i nærheten Noor-moskeen, sier til New Zealand Herald at de hørte over 50 skudd. Andre vitner sier de hørte minst 20 skudd.

Politiet har sperret av Cathedral Square, der tusenvis av elever og studenter skulle holde en klimamarkering. I tillegg er en rekke andre gater i byen stengt.

Bombe

To politibetjenter bekrefter at det er en bombe i en bil som har krasjet i Strickland Street.

– Du er ikke trygg her. Det er en bombe i den bilen, sa en politibetjent til The Guardians journalist på stedet.

Bilen krasjet i Strickland Street, rundt tre kilometer unna der skytingen skal ha funnet sted. Bilen er en beige Subaru.

– En av de mørkeste dagene

Dette er en av de mørkeste dagene i New Zealands historie, sier landets statsminister Jacinda Ardern etter skytingene.

– Mange av dem som er rammet av denne skytingen, kan ha innvandrerbakgrunn eller til og med være flyktninger. De har valgt å gjøre New Zealand til sitt hjem og New Zealand er deres hjem. De er oss. Personen bak denne volden, er ikke oss. Denne personen har ingen plass i New Zealand, sier hun.