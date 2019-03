Algeries president Abdelaziz Bouteflika (82) bøyer av for fredelige masseprotester og innfrir demonstrantenes hovedkrav om ikke å søke gjenvalg.

– Formålet er å svare på den presserende oppfordringen som dere har rettet mot meg, sa Bouteflika i en kunngjøring mandag.

Her heter det også at det planlagte presidentvalget 18. april er utsatt.

82 år gamle Bouteflika har vært president i det nordafrikanske landet i 20 år. Hans planer om å stille til valg for en femte presidentperiode, har utløst masseprotester som har rystet Algerie i flere uker.

Retur fra Sveits

Bouteflika ble rammet av slag i 2013, og siden har han sjelden vist seg offentlig.

Mandagens kunngjøring kom i form av et brev offentliggjort av presidentens kontor, dagen etter at Bouteflika vendte hjem fra et to uker langt helseopphold i Sveits. Dit dro han 24. februar, to dager etter at de første landsomfattende demonstrasjonene brøt ut i hovedstaden Alger. Siden har titalls tusen algeriere fra et bredt lag av samfunnet protestert fredelig i en rekke byer.

Fram til nå har Bouteflika nektet å gi etter for kravene. I uttalelser viderebrakt av statlige medier, har han omtalt protestene som infiltrasjon og advart mot kaoset som vil følge.

Protest mot makteliten

I mandagens brev lover Bouteflika at det skal holdes presidentvalg etter at det innen utgangen av året er holdt en «nasjonal konferanse» om politisk og konstitusjonell reform.

Det er høyst uklart hva det innebærer. Protestbevegelsen i Algerie vil ikke bare at Bouteflika gir seg. De har også krevd en endring av systemet som har sikret et solid grep om makten for ham og en rik klikk som antas å ha innflytelse på 82-åringens presidentskap.

Bouteflika har lenge nytt stor respekt i Algerie for sin rolle i å få slutt på den blodige borgerkrigen på 1990-tallet. Men den aldrende presidenten har knapt talt til folket på flere år, og stadig flere algeriere har ment det er på tide han gir seg.

Oljeprisfall

Bouteflika var den eneste presidenten i Nord-Afrika som ble sittende etter den såkalte arabiske våren som startet i nabolandet Tunisia i 2010.

Også i Algerie var det demonstrasjoner. Men regjeringen klarte den gang å dempe protestene med løfter om reform, samt lønnsøkning finansiert av olje- og gassinntekter.

De siste årene har Algeries økonomi blitt rammet av det globale oljeprisfallet, noe som har ført til kutt i statlige subsidier.

Halvparten av Algeries befolkning er under 30 år, og mange av innbyggerne sliter med arbeidsledighet og sosial nød.