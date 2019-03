FBI gransket president Donald Trumps personlige advokat og fikser i nesten et år før de gjennomførte en razzia mot hans hjem og kontor, viser nye dokumenter.

En ransakingstillatelse som ble offentliggjort tirsdag, viser at de føderale myndighetenes gransking av Michael Cohen hadde pågått siden juli 2017, mye lenger enn tidligere kjent.

FBI slo til mot Cohens bolig og kontor i april i fjor og beslagla over fire millioner datafiler og dokumenter.

En dommer beordret at en sladdet versjon av ransakingstillatelsen skulle frigis etter at flere mediehus, blant dem AP, hadde bedt om innsyn.

Cohen har kjent seg skyldig i skatteunndragelser og i å ha betalt bestikkelser til to kvinner som hevdet at de hadde hatt et forhold til Trump før han ble valgt til president. Det er ventet av Cohen skal begynne soningen av sin fengselsstraff på tre år i mai.