Amtrak-toget som sporet av sør for Seattle i den amerikanske delstaten Washington, holdt en hastighet på 130 kilometer i timen i en 50-sone.

Det viser opplysninger fra togets ferdskriver, opplyste nestleder Bella Dinh-Zarr i det føderale organet for gransking av samferdselsulykker, NTSB, på en pressekonferanse sent mandag kveld.

– Det er for tidlig å si noe om hvorfor toget kjørte så fort, sa Dinh-Zarr.

Hun la til at årsaken til avsporingen så langt er ukjent.

Det var 80 passasjerer og en besetning på fem om bord på toget da det sporet av sør for Seattle klokken 7.34 mandag morgen.

Tre personer mistet livet og 72 ble skadd, ti av dem alvorlig, i ulykken som fant sted på togets jomfrutur på den nye togstrekningen mellom Tacoma og Portland.

Avsporingen skjedde på en bro over en motorvei ved DuPont nær Olympia. 13 av de 14 vognene sporet av. Deler av togsettet havnet på motorveien der noen vogner traff fem biler og to vogntog som passerte under. Alle de omkomne og skadde var på toget.

Nedoverbakke og sving

Toget var 30 minutter etter oppsatt rutetid da ulykken skjedde like etter en sving.

'Dette er en strekning med nedoverbakke inn mot svingen, som gjør at togføreren må være i stand til å bremse på en kort avstand før overgangen over motorveien, forklarer John Hiatt, en privat etterforsker med togsikkerhet som ekspertise, overfor The Seattle Times.

– En nedoverbakke som går inn i en sving. Det er dette man må håndtere. Her må man beregne godt hvordan man kan senke farten fra 127 kilometer i timen til 48 kilometer i timen. Etter det jeg har hørt, har det vært flere klager fra ingeniører om denne strekningen, sier Hiatt til avisen.

Advarsler

For bare noen uker siden advarte lokale myndigheter om at den nye strekningen trolig ikke var trygg nok til å kunne takle tog i større hastighet.

Det er satt opp skilt med fartsgrense om lag 3 kilometer før farten må senkes, og på nytt like før sonen med lavere fart starter, opplyser Kimberly Reason i Sound Transit, selskapet som eier jernbanen.

Toget var på sin første tur på den nye ruten, del av et prosjekt til en verdi på 1,5 milliarder kroner og som har hatt som mål å korte ned reisetiden mellom Seattle og Portland med ti minutter, samt fjerne passasjertog fra den gamle strekningen som har mange svinger, enkeltspor gjennom tunneler og godstogtrafikk.

Etterforskere kommer til å tilbringe hele tirsdag på ulykkesstedet. Det er ventet at granskingen vil vare mellom sju og ti dager før man kan konkludere med noe, opplyste Dinh-Zarr på pressekonferansen sent mandag kveld.