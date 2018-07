En fengselsdom mot en mor som sier hun gjemte seg selv og barna bort fra en mishandlende far, vekker sterke reaksjoner i Spania.

Fredag ble tobarnsmoren Juana Rivas dømt til fem års fengsel, fratatt foreldreretten til sine to sønner de neste seks årene og dømt til å betale omfattende advokatutgifter. Dommen falt i den spanske byen Granada.

Rivas forlot i 2016 familiehjemmet sitt i Italia med sønnene, nå fire og elleve år gamle, og dro til Spania etter å ha fortalt barnas far at hun skulle besøke familie. Istedenfor å dra tilbake, anmeldte hun mishandling i hjemmet og nektet lenge å rette seg etter spanske rettsordre om å returnere barna til faren.

– Ingen beviser

Rivas' handlinger ble en sensasjon på sosiale medier i Spania, der emneknaggen #JuanaEstáEnMiCasa (Juana er i huset mitt) trendet mens hun unngikk myndighetene, skriver BBC. Til slutt overga hun seg, og barna ble returnert til faren.

Domstolen i Granada sier Rivas ikke hadde noen beviser for vold i hjemmet, og at barna ble tatt bort fra faren ulovlig. Hun «utnyttet mishandlingsargumentet» og gjennomførte «bortføring av barn», slo dommen fast.

Rivas' tidligere partner, italienske Francesco Arcuri, sier han har blitt utsatt for en svertende mediekampanje, og at han aldri har mishandlet Rivas eller barna. Han ble imidlertid dømt for et tilfelle av vold mot Rivas i 2009.

Rivas' advokat kaller på dommen en «svikt i rettssystemet» og antyder at hun vil anke saken.

– Mangel på empati

Antonio Maillo, lederen for en venstreorientert partiallianse i den sørlige regionen Andalucia, kaller dommen «barbarisk» sier den skaper en «bekymringsfull» presedens.

Lederen for den spanske rettighetsgruppa Progressive Women's Foundation, Yolanda Besteiro, er også kritisk.

– Dommen viser ignoransen og mangelen på empati knyttet til spørsmålet om hva kjønnsvold er og hvordan mishandlere oppfører seg, sier hun.

Flere rettighetsgrupper har planlagt demonstrasjoner i kjølvannet av dommen, ifølge BBC.