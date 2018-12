ANGREP: Gjerningsmannen, som har kriminelt rulleblad, angrep mennesker på et julemarked i sentrum av Strasbourg. FOTO: AP Photo / aptn

To drept og flere såret i mulig terrorangrep i Strasbourg

To personer er skutt og drept og flere kritisk såret i det politiet mener kan være et terrorangrep ved et julemarked i Strasbourg. Gjerningsmannen er på frifot.