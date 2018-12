Minst fem person er bekreftet omkommet i en gruveulykke i Tsjekkia. Ti er skadd, og åtte andre gruvearbeidere er savnet.

Det opplyser en talsmann for gruveselskapet OKD. Ulykken torsdag ettermiddag skyldtes en gasseksplosjon.

– Ulykken ble forårsaket av forbrenning av metan som ødela deler av gruva, sier talsmannen Ivo Celetsjovskij.

– Vi må vente til redningsarbeidet er over, tilføyer han, men hevder at han er «99 prosent» sikker på at de døde er polske ansatte i det polskbaserte gruveselskapet Alpex.

Talsmannen opplyser at antall omkomne, skadde og savnede vil kunne endre seg. Ulykken skjedde i en gruve i byen Karvina, rundt 30 mil øst for Praha.

(NTB)