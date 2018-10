Sosialdemokratenes leder Stefan Löfven er klar til å ta neste etappe i stafetten om å danne ny regjering i Sverige.

Mandag morgen ga han Riksdagens talmann, som tilsvarer vår stortingspresident, beskjed om at han er klar til å påta seg oppdraget med å sondere mulighetene. Löfven ser ut til å ha planen klar.

– Det beste for Sverige ville være et blokkoverskridende samarbeid. Jeg står til talmannens disposisjon med å lede prosessen og komme fram til en slik løsning, sa Löfven på en pressekonferanse like etter møtet med talmannen.

– Eneste måte

Søndag ga Moderaternas ledere Ulf Kristersson opp forsøket med å danne en regjering bygget på den borgerlige Alliansen etter at både sentrumspartiet Centern og Liberalerna sa nei til hans siste forslag.

Valget i Sverige for vel en måned siden endte med at ingen av de to blokkene fikk parlamentarisk flertall. Sverigedemokraterna (SD) ligger på vippen, men verken sentrum-høyre eller sentrum-venstre ønsker å samarbeide med Jimmie Åkessons parti.

– Jeg mener at rundene den siste uka har ført til en forsterket overbevisning om at den eneste måten å komme over dagens fastlåste situasjon i svensk politikk, er å bryte blokkpolitikken, sier Löfven.

Åkesson: – Rimelig

Det er talmannen som bestemmer hvem som skal ta neste etappe i sonderingene. Det er ventet at Norlén vil gi beskjed om hvilken partileder oppdraget går til, senere mandag.

Han har fortsatt fire forsøk på seg til å foreslå en ny statsminister for Riksdagen, ettersom Kristersson kastet inn håndkleet før et regjeringsalternativ var klart. Om ingen av forsøkene lykkes, skal det lyses ut nyvalg.

SD-leder Åkesson mener at det er rimelig at regjeringsoppdraget går videre til Löfven.

– Om talmannen skal fortsette å gi sonderingsoppdraget til noen, så er det Stefan Löfven som burde får det, sier han, ifølge SVT.