Høyrepopulisten Jair Bolsonaro truer med å trekke Brasil fra Parisavtalen og angriper landets regnskogvern, som Norge støtter med milliarder.

Bolsonaro vant første runde av presidentvalget tidligere denne måneden og har en stor ledelse på meningsmålingene før søndagens avgjørende duell med den venstreorienterte kandidaten Fernando Haddad.

Bolsonaro har kommet med nedsettende uttalelser om kvinner og homofile og tidligere hevdet at han er tilhenger av diktatur. Flere har beskrevet ham som en trussel mot Brasil demokrati. Men også miljøvernere og klimaforkjempere frykter ham.

– Vi er svært bekymret for retorikken under valgkampen. Hvis Brasil trekker seg ut av Parisavtalen, vil det ha alvorlige konsekvenser i seg selv og dessuten frata Brasil en ledende rolle i klimadebatten internasjonalt, sier Ines Luna, leder for Brasil-teamet til organisasjonen Regnskogfondet.

– Må få konsekvenser

Norge har i ti år støttet Brasil med store pengesummer for at landet skal redusere avskogingen i Amazonas.

Brasil har forpliktet seg til å redusere den årlige avskogingen med 80 prosent, og landet har til sammen mottatt over 7 milliarder kroner i norsk støtte. Avtalen ble fornyet i 2015 og varer nå frem til 2020.

Spørsmålet er hva som skjer om Bolsonaro vinner og gjør alvor av sine valgløfter. Han vil blant annet trekke landet fra Parisavtalen og åpne opp for mer landbruksaktivitet i områder som i dag er satt av til urbefolkningen, samt redusere makten til landets miljømyndigheter.

– Det må få konsekvenser hvis Brasil ikke leverer når det gjelder å redusere avskogingen, sier Luna.

Hun viser til at utbetalingene til landet ifølge avtalen med Norge avhenger av resultatene.

Trusler mot miljøvernere

Selv om miljøinnsatsen til Brasils regjering reduseres, kan det være mye å hente på å samarbeide lokalt og med delstatsmyndighetene, mener Luna. Hun er likevel bekymret for konsekvensene hvis Bolsonaro vinner valget.

– Når man foreslår å legge ned miljøverndepartementet og de statlige overvåkingsorganene, gir det et signal om straffefrihet lokalt som har alvorlige konsekvenser både i form av økt avskoging og økt konfliktnivå, sier Luna.

Hun viser til at Brasil anses som det farligste landet i verden for miljø- og urfolksaktivister.

– Vi ser allerede at voldshendelsene øker.

Smitteeffekt?

Internasjonalt er det bekymring for følgene dersom Brasil skulle trekke seg fra Parisavtalen. Tidligere har Donald Trump varslet at han vil trekke USA fra avtalen som har som mål å begrense den globale oppvarmingen.

– Det er svært viktig at et land i Latin-Amerika av Brasils størrelse og betydning står ved avtalen, for å sikre at den er vellykket, sier Fabiana Alves, leder av Greenpeace i Brasil, til Forbes.

Brasils utmelding vil kunne endre vurderinger i land som Russland, India og Kina, påpeker magasinet.

I tillegg kan andre utviklingsland i tropiske strøk følge i Brasils fotspor, tror den brasilianske klimaforskeren Carlos Nobre.

– Det er fare for smitte, konstaterer han overfor Financial Times.

Trekker handelskortet

Europa har imidlertid et effektivt kort i ermet, ifølge Forbes, nemlig handel. Frankrikes president Emmanuel Macron lovet i FNs hovedforsamling i høst at landet ikke vil undertegne noen handelsavtale med land som ikke er del av Parisavtalen. Det kan få følger for de pågående forhandlingene om en avtale mellom EU, Brasil og flere andre latinamerikanske land.

Handelsavtalen er svært viktig for den mektige landbruksnæringen i Brasil, og EU-kilder sier til Forbes at de er villig til å bruke den for å redde Parisavtalen.

Regnskogen har for øvrig også fått vern gjennom bransjeavtaler, ikke minst soyaindustriens løfte om å ikke kjøpe soyabønner fra gårder som ligger i regnskogområder avskoget etter 2006.