Saudi-Arabias versjon av drapet på journalisten Jamal Khashoggi står ikke til troende, mener Amnesty International, som krever uavhengig etterforskning.

Khashoggi forsvant under et besøk på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul 2. oktober.

Få timer før han forsvant, ankom 15 saudiarabiske menn Istanbul. Tyrkiske aviser har trykket bilder av dem og flere er identifisert som etterretningsfolk.

Tyrkiske medier har også gjengitt innholdet i det som skal være lydopptak av drapet på Khashoggi, noe som har styrket mistanken om at han ble tatt av dage av en saudiarabisk dødsskvadron.

– Upartisk etterforskning

Saudi-Arabia blånektet i 18 dager, men etter omfattende press fra USA og andre innrømmet landet fredag at Khashoggi ble drept. Det skjedde under en slåsskamp og var ikke tilsiktet, hevdes det.

Amnesty International fester ikke lit til Saudi-Arabias versjon og fastholder at det må uavhengig etterforskning til.

– FN må gjennomføre en upartisk og uavhengig etterforskning for å finne ut hva som skjedde og for å sikre rettferdighet for Khashoggi, sier Rawya Rageh i Amnesty.

Vanskelig, ifølge FN

Human Rights Watch (HRW) og presseorganisasjonene Reporters without Borders og Committee to Protect Journalists (CPJ) krever det samme, men ifølge FN kan dette bli vanskelig.

FN kan ikke innlede slik etterforskning uten at både Tyrkia og Saudi-Arabia ber om det, eller at Sikkerhetsrådet eller FNs menneskerettsråd gir mandat til det, sa en talsperson for FNs generalsekretær António Guterres tidligere i uka.

Trump har tillit

USAs president har på sin side uttalt at han tror på forklaringen til Saudi Arabia.

På spørsmål fra amerikansk media om han har tillit til Saudi Arabias forklaring, svarer Donald Trump ja. Men han understreker at det ennå er tidlig og at USA ikke har fullført sine undersøkelser.