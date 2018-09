Nord-Korea vil ta konkrete steg mot atomnedrustning, ifølge Sør-Koreas president Moon Jae-in.

Under en felles pressekonferanse med Nord-Koreas leder Kim Jong-un onsdag sier Moon at Kim har samtykket til å legge ned et testanlegg for missiler og raketter og la internasjonale eksperter overvære det.

Sammen er de blitt enige om å «fjerne alle farer som kan føre til krig på halvøya», ifølge Moon. Han la til at full nedrustning ligger ikke langt inn i fremtiden.

Men ifølge nyhetsbyrået AP har Kim satt et krav om at USA må gjøre tilsvarende steg om Nord-Korea skal stenge landets største atomtestanlegg.

Kim sa også til Moon onsdag at han vil besøke Seoul så fort det lar seg gjøre.