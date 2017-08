Ubåtkapteinen som er siktet for drap og likskjending av en journalist, oppholdt seg nesten daglig i området der en japansk turist ble drept og partert i 1986.

Politiet har sett på flere uoppklarte drap i forbindelse med drapet på journalisten Kim Wall, skriver Aftonbladet. Wall ble funnet uten bein, armer og hode utenfor København mandag. Ubåtkapteinen Peter Madsen er siktet for drapet på henne.

15 år gammel

Drapet på Wall har visse likhetstrekk med drapet på den japanske turisten Kazuko Toyonaga som ble funnet partert ved Islands brygge i København i oktober i 1986. Bena og underkroppen ble funnet i en flytende plastpose, mens resten av kroppen ble funnet på andre steder. Også disse kroppsdelene var pakket i plastposer, slik som hos Wall.

I 1986 var Madsen 15 år og hadde allerede da en stor interesse for vitenskap og raketter.

Nesten daglig tok 15-åringen toget i en og en halv time til København og Refshaleøen for å arbeide med forskjellige prosjekter med venner, forteller Thomas Djursing, som har skrevet bok om Madsens liv, til avisen.

Refshaleøen er bare et par hundre meter fra der noen av kroppsdelene fra den japanske kvinnen ble funnet.

Kroppsdeler kan gi svar

Danske eksperter mener at de manglende kroppsdelene til den avdøde journalisten Kim Wall kan gi svar på hva som skjedde før ubåten sank for to uker siden.

Saken som begynte med en synkende ubåt i Østersund og utviklet seg til en drapsgåte med et partert lik, har rystet Danmark de siste to ukene.

Fortsatt er det mange ubesvarte spørsmål knyttet til hendelsesforløpet inne i ubåten før den sank og hva som skjedde med journalisten Kim Wall. Overkroppen hennes ble funnet i sjøen denne uken.

Liket kan utelukke ulykke

Politiet har ennå ikke slått fast dødsårsaken til journalisten. Det gjenstår fortsatt å finne armene, bena og hodet hennes.

Ubåtkapteinen Peter Madsen har tidligere forklart at Wall døde som følge av en ulykke om bord på ubåten hans, og at han deretter «begravde henne til sjøs».

– Vi kjenner ikke hans forklaring, men la oss anta at det har skjedd en ulykke, som han hevder, og at hun har slått hodet. Hvis man finner hodet, kan man fastslå hvilken tilstand liket har vært i. Og det kan være med på å styrke hans forklaring eller forkaste den, sier tidligere sjef for kriminalteknisk avdeling og analytiker på danske TV 2, Frank Jensen, til Ekstra Bladet.

Vanskelig å finne

Kroppsdelene kan vise seg å bli svært vanskelige å finne, særlig hvis det er festet metall til dem for å få dem til å synke, slik det gjort med overkroppen, mener seniorprofessor Anders Stigebrandt i marinevitenskap ved universitetet i Göteborg.

– Hvis han har festet noe til dem for å sørge for at de ikke kommer opp til overflaten, gir det mening å lete i det samme området som det er lett i hittil, sier professoren til danske TV 2. Hvis de ikke er tynget ned, kan de resterende kroppsdelene kan ha drevet helt til Arkona-bukten nord i Tyskland, ifølge Stigebrandt.

Torsoen ble funnet i sjøen sørvest for øyen Amager, nær København. Den sunkne ubåten ble funnet i Køge-bukten i Øresund.

– Komplisert sak

– Det har utviklet seg dramatisk, uhyggelig og makabert, sier politiinspektør og forfatter Bent Isager-Nielsen til Berlingske Tidende om ubåtsaken.

Han mener at brikkene begynner å falle på plass i saken, særlig etter at Walls overkropp ble funnet.

– Man må holde tungen rett i munnen her, for det er mange teorier. Det er klart at indisiene mot Peter Madsen blir sterkere, men ingenting er sikkert, sier han.

Drapssjefen hedres

Saken med den forsvunne kvinnen, ubåten og den fatale båtturen har ført til en rekke spekulasjoner.

Som en motpol til gjetningene har drapssjef ved Københavns Politi og etterforskningsleder i saken, Jens Møller Jensen, forsøkt å legge frem saken balansert mellom behovet for å orientere offentligheten og i respekt for den dødes etterlatte, skriver nyhetsbyrået Ritzau.

– Det har vært en meget lang og komplisert obduksjon på grunn av de avsagede lemmene, sier Møller Jensen selv.

Ubåtkaptein Madsen er siktet både for overlagt drap og uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter.

København Byret har valgt å fengsle Madsen på bakgrunn av uaktsomt drap, mens retten ennå ikke har tatt stilling til siktelsen for overlagt drap.

Madsen nekter skyld.