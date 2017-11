26 personer ble drept og rundt 20 personer er skadd etter at en mann avfyrte skudd under en gudstjeneste i Sutherland Springs søndag.

26 personer ble drept og 20 såret da en mann åpnet ild med automatgevær mot kirkegjengere i Texas. En en voldsdømt, 26 år gammel eks-soldat skal stå bak.

Ifølge amerikanske medier, blant dem CBS, hadde Devin Patrick Kelley tjenestegjort i det amerikanske flyvåpenet.

Etter to år ved en flybase i New Mexico fant en militær domstol ham skyldig i å ha mishandlet kona og parets barn, og han og dømt til fengsel i et år. i 2014 ble han kastet ut av forsvaret.

Jay Janner / Scanpix

Skuddsikker vest og automatgevær

Søndag formiddag ankom gjerningsmannen First Baptist Church i landsbyen Sutherland Springs i Texas, iført svarte klær og skuddsikker vest, og utstyrt med et Ruger automatgevær som han hadde kjøpt i fjor.

Geværet, som Kelley hadde posert med i sosiale medier, var en versjon av standardvåpenet i det amerikanske forsvaret, som kan utstyres med magasin som tar 30 skudd.

Alt før han hadde tatt seg inn i kirken, der messen var i gang, åpnet han ild mot tilfeldige. Deretter gikk han inn og fortsatte og skyte.

Mohammad Khursheed / Reuters

26 drept, 20 såret

26 mennesker i alderen fem til 72 år ble drept, 23 av dem inne i kirken og to utenfor. Én av de drøyt 20 som ble såret i skytingen døde etter kort tid på sykehus. Rundt 20 personer er skadd.

En av kirkegjengerne skal deretter ha greid å røske automatgeværet fra Kelley, som flyktet tilbake til bilen sin som han hadde parkert på en bensinstasjon i nærheten.

Mannen som avvæpnet ham skal ha fulgt etter, og Kelley ble kort tid etter funnet død i bilen, som hadde krasjet. Det er uklart om han ble skutt av forfølgeren, eller om han hadde tatt sitt eget liv.

Mohammad Khursheed / Reuters

Jobbet på bibelskole

Kirkemassakren i Sutherland Springs går inn i historiebøkene som den dødeligste masseskytingen i Texas noensinne. Den kom bare fem uker etter at en 64-åring skjøt og drepte 58 mennesker på et utendørskonsert i Las Vegas.

Kelleys motiv er ikke kjent, men ifølge politikilder skal han ikke ha hatt tilknytning til ytterliggående grupper eller organisasjoner.

Han er heller ikke knyttet til kirken der massakren fant sted, men skal ifølge amerikanske medier i en periode ha vært hjelpelærer ved en bibelskole i Kingsville i Texas, 230 kilometer sør for Sutherland Springs.

Fakta: USAs verste skytemassakrer siste 25 år 1. oktober 2017: Las Vegas i Nevada. 58 mennesker ble drept og 489 såret da en mann skjøt mot publikum på en utendørskonsert fra 32. etasje i et hotell i Las Vegas. Motivet er ikke kjent. Gjerningsmannen, en 64 år gammel hvit amerikaner, tok ifølge politiet deretter sitt eget liv. 12. juni 2016: Orlando i Florida. 49 drepte på en nattklubb for homofile. Gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Han hadde på forhånd avgitt en erklæring om støtte til IS. 16. april 2007: Blacksburg i Virginia. 32 drepte ved universitetet Virginia Tech. Gjerningsmannen, som var student der, tok sitt eget liv. 5. november 2017: Sutherland Springs i Texas. 26 mennesker drept og rundt 20 såret da en mann åpnet ild under en gudstjeneste i First Baptist Church i den lille landsbyen Sutherland Springs. Motivet er ikke kjent. Gjerningsmannen døde etter en kort politijakt. Det er uklart om han ble drept av politiet, tok sitt eget liv, eller ble drept av en innbygger som avfyrte skudd mot han da han forlot kirken. 14. desember 2012: Sandy Hook i Connecticut. 26 drepte på barneskolen. Blant de drepte var 20 barn som var seks og sju år gamle. Gjerningsmannen, som tidligere samme dag hadde drept sin egen mor, tok deretter sitt eget liv. 16. oktober 1991: Killeen i Texas. 22 ble drept da en mann kjørte en bil gjennom veggen på en kafé, og deretter skjøt rundt seg. Gjerningsmannen tok deretter sitt eget liv. 2. desember 2015: San Bernardino i California. 14 mennesker ble drept da et nygift radikalisert muslimsk par skjøt om seg i et juleselskap for ansatte på mannens arbeidsplass. Paret ble skutt og drept av politiet. 5. november 2009: Fort Hood i Texas. En major og psykiater skyter 13 mennesker på militærbasen utenfor Kileen. Gjerningsmannen, som erklærte sin støtte til al-Qaida, ble dømt til døden og henrettet. 3. april 2009: Binghamton i New York. En vietnamesisk innvandrer skyter 13 mennesker på et innvandrersenter før han tar livet av seg selv. 16. september 2013: Washington. En mann skyter 12 på militærbasen Navy Yard. Gjerningsmannen blir skutt og drept av politiet. 20. juli 2012: Aurora i Colorado. En maskert mann skyter 12 personer i en kino i under premieren på Batman-filmen «The Dark Knight Rises». Den 24 år gamle gjerningsmannen blir dømt til fengsel på livstid. 20. april 1999: Littleton i Colorado. To væpnede elever dreper tolv andre elever og en lærer ved Columbine High School før de tar livet av seg. Kilder: AFP, NTB

Reuters / Scanpix

Prestens datter drept

Presten Frank Pomeroy og kona Sherri var utenbys da de mottok den forferdelige nyheten om den 14 år gamle datteren Annabelle var blant de drepte.

– Vi har mistet vår 14 år gamle datter og mange venner i dag, skriver Sherri Pomeroy i en tekstmelding.

Over hundre sørgende samlet seg søndag kveld utenfor First Baptist Church, der de tente lys for ofrene. Blant dem var Texas-guvernør Greg Abbott.

En av naboene til kirken, Mike Gonzales, forteller at han vanligvis ikke deltar på gudstjenester, men møtte opp for å vise sin støtte.

– Vi samler oss og ber for ofrene for å vise verden at nå, midt i mørket, er det lys, sa han.

Jonathan Ernst / Reuters

Trump: Handler ikke om våpen

USAs president Donald Trump, som for øyeblikket befinner seg i Japan, fordømmer skytingen.

– Vi sørger sammen med alle familiene i Sutherland Springs som er berørt av denne hathandlingen, og vi vil stå sammen med de overlevende mens de kommer seg, skrev han på Twitter.

Senere fulgte han opp og slo fast at USAs liberale våpenlover, der de fleste med letthet kan skaffe seg automatrifler og andre halvmilitære våpen, slett ikke er problemet.

– Vi har mange problemer med psykisk sykdom i landet vårt, men dette har ingenting med våpen å gjøre, sa Trump under en pressekonferanse i Tokyo.