Demokratiet i Venezuela er knapt levende, om det er i live i det hele tatt, mener FNs høykommissær for menneskerettigheter Zeid Ra'ad Al Hussein.

– President Nicolás Maduro ble valgt av folket. Siden den gang har demokratiets levekår blitt forringet. Nå er det vel knapt i live, om det lever i det hele tatt, sier han.

FNs menneskerettskontor la onsdag frem en ny rapport der det heter at Maduro har innført en undertrykkende politikk som skaper frykt i befolkningen. Myndighetene går systematisk til verks for å slå brutalt ned på demonstrasjoner og politisk motstand, noe som går på bekostning av innbyggernes rettigheter og frihet, heter det i rapporten.

125 personer er blitt drept i sammenstøt under demonasjoner i Venezuela, heter det i rapporten. FN slår fast at landets sikkerhetsstyrker og regjeringsvennlige grupper har ansvar for minst 73 av drapene.

Al Hussein og hans kolleger har i rapporten dokumentert alvorlige brudd på rettssikkerhet og behandling av pågrepne. I noen tilfeller dreier det seg om tortur, skriver han, og nevner blant annet bruk av elektrosjokk, kvelning, alvorlige slag og trusler om seksuelle overgrep.

FN-rapporten er blant annet basert på 135 intervjuer foretatt i juni og juli med ofre og deres familier, øyenvitner, organisasjoner, journalister, advokater og leger. Foreløpige funn fra undersøkelsen ble offentliggjort tidligere i august.