Dette vet vi om Brexit etter nyttår

Forhandlingene har gått inn i det som ligner den avgjørende uken. Her er et overblikk over hva vi vet kan skje etter nyttår – deal eller no deal.

Både Storbritannia og EU har en interesse i et fortsatt tett samarbeide om sikkerhet og politi, men samarbeidet blir uansett hva svekket etter nyttår. Foto: PETER NICHOLLS / X03508