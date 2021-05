Levninger av 215 barn funnet ved stengt skole i Canada

Statsministeren kaller det et skammelig kapittel i landets historie.

NTB-AFP

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Kostskolen i Kamloops der levningene av 215 barn ble funnet begravd i British Columbia. Foto: Andrew Snucins/The Canadian Press via AP / NTB

Levningene av 215 barn er oppdaget ved en tidligere kostskole i Canada. Den ble åpnet for over hundre år siden for å assimilere urfolk i Canada, opplyser en lokal stamme. Det betyr at barna skulle gjøres mest mulig lik majorietsbefolkningen.

– Dette er en smertefull påminnelse om det mørke og skammelige kapittelet i vår lands historie, tvitrer statsminister Justin Trudeau fredag.

– Utenkelig tap

En georadar ble brukt for å finne levningene av de begravde barna, sa Tk'emlups te Secwepemc-stammen i en uttalelse kvelden før. De antas å være fra elever som gikk på skolen i Kamloops i British Columbia sørvest i landet.

– Noen av dem var bare tre år gamle, sier stammens leder Rosanne Casimir.

Hun kaller det for et «utenkelig tap som er blitt snakket om, men aldri dokumentert» av ledelsen på skolen, som stengte for rundt 50 år siden.

Funnene er foreløpige, og en rapport ventes å bli offentliggjort neste måned, opplyser Casimir til kringkasteren CBC.

Kamloops-skolen huset på det meste 500 elever fra urbefolkningen på 1950-tallet. Foto: Andrew Snucins/The Canadian Press via AP / NTB

139 kostskoler

I mellomtiden samarbeider urbefolkningen med rettsmedisiner og museer. Håpet er å finne mer informasjon om den grufulle oppdagelsen og nedtegnelser av dødsfallene.

Kostskolen i Kamloops huset opptil 500 elever og var den største av 139 kostskoler som ble etablert på slutten av 1800-tallet. Den katolske kirken drev skolen på oppdrag fra den canadiske regjeringen fra 1890 til 1969.

De føderale myndighetene overtok deretter driften, før den ble helt nedlagt i 1978.

Misbrukt og assimilert

Til sammen ble rundt 150.000 unge urfolk fra First Nations (tidligere kalt indianere), samt inuitter og métiser, tvunget til å gå på slike skoler. Målet var å gjøre dem mest mulig lik majoritetsbefolkningen. Der ble elever fysisk og seksuelt misbrukt av rektorer og lærere som fratok dem deres kultur og språk.

Disse opplevelsene brukes i dag som en forklaring på det høye nivået av fattigdom, alkoholisme og familievold, samt høy selvmordsrate, blant urfolk i Canada.

En sannhets- og forsoningskommisjon har tidligere identifisert navn eller informasjon om minst 3.200 barn som døde som følge av overgrep eller forsømmelse mens de gikk på en slik kostskole. Det eksakte antallet dødsofre er fremdeles ukjent.

Offisiell beklagelse

Regjeringen i Canada ba i 2008 offisielt om unnskyldning for det kommisjonen siden har kalt et «kulturelt folkemord».

De tidligere kostskole-elevenes lokalsamfunn rundt om Canada skal kontaktes i de videre undersøkelsene av funnet ved Kamloops.

– Hjertet mitt brister for familiene og lokalsamfunnene som er rammet av disse tragiske nyhetene, sier Carolyn Bennett, som er minister med ansvar for relasjoner med urbefolkningen.

Hun sier regjeringen vil tilby støtte i prosessen med å bearbeide saken.

Ved Kamloops-skolen hadde ledelsen i 1910 advart om at de føderale midlene ikke var tilstrekkelig for å brødfø elevene, ifølge uttalelsen fra Tk'emlups te Secwepemc.

Publisert Publisert: 28. mai 2021 22:21