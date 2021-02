Sluttprosedyrene i gang i riksrettssaken etter kaotisk dag

Demokratene fikk flertall i Senatet for å hente inn vitneforklaring i riksrettssaken mot Donald Trump, men droppet det etter en avtale med Republikanerne.

Senatet samlet seg til en sjelden lørdagssesjon i forbindelse med riksrettssaken mot Donald Trump. Foto: Senate Television via AP / NTB

Dermed ligger alt an til at riksrettssaken mot den tidligere presidenten likevel vil bli avsluttet lørdag. Sluttprosedyrene er nå i gang i Senatet.

– Vi har lagt fram detaljerte beviser som viser at presidenten må dømmes, sa sjefanklager Jamie Raskin.

Det ligger imidlertid an til at Trump blir frikjent. Den mektigste republikaneren i Senatet, tidligere flertallsleder Mitch McConnell, har i et brev varslet sine partikolleger om at han vil stemme for frifinnelse.

– Selv om det er en hårfin avgjørelse, er jeg overbevist om at riksrett primært er et verktøy for avsettelse, og at vi dermed mangler jurisdiksjon, skriver McConnell ifølge nyhetsbyrået AFP.

Kaotisk lørdag

Sluttprosedyrene kom i gang etter hektiske diskusjoner på bakrommet etter at Senatet først vedtok å høre kongresskvinnen Jaime Herrera Beutler som vitne. Hun har fortalt om en opphisset telefonsamtale som fant sted under kongresstormingen 6. januar.

Allerede da senatorene stemte for å høre henne som vitne, rådet forvirringen.

– Hva stemte vi over? spurte Alaska-senatoren Dan Sullivan.

I løpet en pause på rundt to timer kom demokratene, republikanerne og Trumps forsvarere til enighet om å ta Herrera Beutlers offentlige uttalelse inn som bevis i saken. Uttalelsen ble derfor lest opp før sluttprosedyrene.

– De bryr seg mer om valget enn deg

I den sier Herrera Beutler at Republikanernes leder i Representantenes hus, Kevin McCarthy, ringte Trump for å be presidenten kalle tilbake sine støttespillere som hadde stormet Kongressen.

Trump svarte ifølge Herrera Beutler at det var antifa som hadde stormet Kongressen, noe McCarthy sa ikke stemte. Da skal Trump ha svart «vel, Kevin, det ser ut som om de bryr seg mer om valget enn deg».

Dette førte ifølge uttalelsen som ble lest opp i Senatet, til en opphisset stemning. Trump skal ha svart «du vet ikke hvem du snakker med».

Denne uttalelsen er nå del av bevisene Senatet skal vurdere etter å ha hørt sluttprosedyrene.

Graham snudde og sa ja

Fem republikanere sluttet seg til aktoratets opprinnelige krav om vitner. I utgangspunktet var det kun fire republikanere som stemte for, men topprepublikaneren Lindsey Graham ba om å få endret sin stemme fra nei til ja etter å ha hørt kollegene stemme.

Ifølge amerikanske medier ville avgjørelsen i Senatet ha åpnet for en rekke vitneavhør. Trumps advokat varslet at de vil måtte gjøre over 100 rettslige undersøkelser hvis det ble kalt inn et vitne.

I tillegg til Graham stemte Trump-kritikeren Mitt Romney, Lisa Murkowski, Susan Collins og Ben Sasse for å kalle inn Herrera Beutler som vitne.

Graham var lenge en av Trumps fremste støttespillere, men sa etter stormingen av Kongressen at nok var nok. Senatoren har imidlertid fortsatt å pleie sitt forhold til Trump etter at presidenten gikk av 20. januar.

Lo av Trumps advokat

Trumps forsvarsadvokat Michael van der Veen ble møtt med latter da han advarte Senatet mot å kalle inn Herrera Beutler som vitne.

– Jeg vil måtte gjøre over 100 rettslige undersøkelser, og de kan jeg ikke gjøre digitalt. Jeg vil måtte gjøre dem fysisk, på mitt kontor i Philadelphia, sa van der Veen til latter fra demokratene i salen.

– Jeg har ikke ledd av noen av dere, og det er ingenting å le av her. Dette er dagen for å avgjøre denne saken, sa advokaten.

Etter hektiske diskusjoner på bakrommet ser det altså ut til at advokaten får viljen sin, og at riksrettssaken får sin avslutning lørdag.