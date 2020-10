Minst tre drept i knivangrep i Nice – Macron på vei til byen

Minst tre personer er drept og flere skadd i et knivangrep ved en kirke i Nice. Ordføreren i byen sier alt tyder på at det var et terrorangrep.

Ordføreren i Nice bekrefter at angrepet skjedde inni kirken, og at to personer ble drept der. Foto: NTB

Minst tre personer er drept og flere skadd i et knivangrep ved en kirke i Nice torsdag morgen. Foto: Alexis Gilli/AP/NTB

Ordføreren i Nice Christian Estrosi bekrefter at angrepet skjedde inni Notre Dame-kirken, og at to av personene ble drept der. Foto: Alexis Gilli/AP/NTB

Franske myndigheter opplyser til mediene at en kvinne døde etter å ha fått halsen skåret over. Ifølge Nice Matin dreier det seg om en 70 år gammel kvinne. Foto: Alexis Gilli/AP/NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Ordføreren i Nice Christian Estrosi bekrefter at angrepet skjedde inni kirken, og at to av personene ble drept der.

Fransk politi meldte torsdag formiddag på Twitter at bombegruppa var på stedet og ba folk holde seg unna bysentrum. De opplyser at en eksplosjon som ble hørt i forbindelse med angrepet, stammer fra politiet.

– Ikke få panikk, situasjonen er under kontroll, skriver de.

Politiet bekreftet tidlig på Twitter at politioperasjonen skjedde i forbindelse med et mistenkt knivangrep. Den franske innenriksministeren Gérald Darmanin har innkalt til krisemøte. Også statsminister Jean Castex har sluttet seg til møtet.

– Jeg må igjen i denne vanskelige situasjonen vårt land går gjennom, bare be hele nasjonen om å stå samlet, sier Castex til mediene. President Emmanuel Macron skal også slutte seg til møtet. Han har også sendt sine hilsener til befolkningen i Nice via en telefonsamtale med ordføreren og vil besøke byen i løpet av dagen.

Franske myndigheter opplyser til mediene at en kvinne døde etter å ha fått halsen skåret over. Ifølge Nice Matin dreier det seg om en 70 år gammel kvinne.

Angrep i handlegata

Ifølge nyhetskanalen BFMTV er minst tre drept og flere skadd i angrepet. Angrepet skal ha skjedd ved Notre-Dame-kirken som ligger i Avenue Jean-Medicin, hovedgaten i Nice. Det er et ukjent antall skadde.

Den antatte gjerningsmannen skal ifølge BFMTV være pågrepet og kjørt til sykehus. Han skal ha vært alene om angrepet.

Ifølge reportere på stedet rykket både militæret og politiet ut til handlegaten, og et område rundt kirken er sperret av. Den nasjonale påtalemyndigheten i Frankrike etterforsker saken som et mulig terrorangrep.

Terrorangrep

Ordføreren i byen Christian Estrosi bekrefter at det er et mulig terrorangrep som har funnet sted.

– Jeg er på stedet med politiet, som har arrestert gjerningspersonen. Jeg bekrefter at alt tyder på at dette er et terrorangrep, skriver Estrosi på Twitter.

Han uttalte til journalister på stedet at gjerningsmannen ropte «Allahu akbar» (Gud er størst på arabisk) gjentatte ganger.

Nice ble i 2016 utsatt for et terrorangrep som tok livet av 86 personer og skadd 458 da en islamist kjørte inn i en folkemengde på byens strandpromenade med en lastebil.

Krever tiltak

Ordføreren krever nå sterkere tiltak mot islamistisk terror.

– Vi kan ikke lenger nøye oss med fredslover i møtet med islamistisk fascisme, sier Estrosi.

– Det er islamistisk barbari som nok en gang har utspilt seg her i Nice, slår han fast.

Den franske nasjonalforsamlingen holder allerede torsdag formiddag et minutts stillhet i forbindelse med angrepet. Også Estrosi uttrykker sin medfølelse til ofrenes familier og til menigheten i Notre-Dame-kirken. Det franske rådet for den muslimske tro uttaler at de fordømmer angrepet.

Frankrike ble for drøyt to uker siden rystet av knivangrepet på historielæreren Samuel Paty, som ble drept og fikk hodet skåret av etter å ha vist fram Muhammed-karikaturer mens han underviste om ytringsfrihet.