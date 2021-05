Stort overgrepsnettverk avslørt i Tyskland

Tysk politi har stengt et av verdens største nettsteder med overgrepsbilder av barn og pågrepet flere bakmenn. Nettstedet «Boystown» hadde brukere verden over.

NTB

Ifølge TV-kanalen ARD fungerte nettstedet som en byttesentral for overgrepsbilder av barn og ble drevet fra en leid dataserver i Moldova. Det skal ha hatt rundt 400.000 brukere verden over.

Tysk politi bekrefter at tre menn ble pågrepet i midten av april, alle er tyske statsborgere. En fjerde mistenkt, en 54 år gammel tysk mann, er pågrepet i Paraguay. Tyskland begjærer ham nå utlevert.

Politiet har også slått til mot sju adresser i Nordrhein-Westfalen, Bayern og Hamburg, der det skal være gjort beslag.

Ifølge politikilder besto nettstedet først og fremst av overgrepsbilder av gutter i ulik alder, de yngste av dem små barn.

Flere land

Etterforskningen har ifølge politiet avdekket at en 64-åring fra Hamburg framstår som hovedmann. Han alene skal ha delt 3.500 overgrepsbilder på nettstedet, som var å finne på det såkalt mørke nettet.

De tre andre pågrepne skal ha gitt råd til brukerne for at politiet ikke skulle kunne spore søkehistorikken deres og annen aktivitet på internett.

Tysk politi har samarbeidet med politiet i Sverige, USA, Australia og Canada i etterforskningen, som har vært koordinert av Europol.

Et av verdens største

Med rundt 400.000 brukere har «Boystown» vært et av verdens største nettsteder for overgrepsbilder av barn, langt større enn tilsvarende nettsteder som er avdekket og stengt ned tidligere.

I 2017 ble nettstedet «Elysium», som hadde 111.000 brukere verden over, stengt ned. Også dette ble drevet fra Tyskland og ble da regnet som et av verdens største forum for slike overgrepsbilder.

Mennene bak nettstedet ble i 2019 dømt til fengsel i fra tre til over ti år.