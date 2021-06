2000 demonstranter feiret utenfor Netanyahus bolig

2. juni ble det klart at opposisjonsleder Yair Lapid hadde klart å danne en ny koalisjonsregjering i Israel. Dersom den blir godkjent av de folkevalgte i nasjonalforsamlingen Knesset søndag, markerer det slutten på Benjamin Netanyahus styre, som har sittet ved makten de siste 12 årene.

Den nye regjeringen setter i så fall en foreløpig sluttstrek for det politiske kaoset som har oppstått som følge av fire valg på mindre enn to år.

Koalisjonsregjeringen består av åtte partier, inkludert det lille arabiske partiet Raam, som vil bli det første partiet av sitt slag til å danne regjering.

Partiene holder til sammen 61 av 120 seter i Knesset og har dermed et knapt flertall.

Naftali Bennett, leder for det ultranasjonalistiske partiet Yamina, skal etter planen være statsminister de to første årene før Yair Lapid, som leder sentrumspartiet Yesh Atid, tar over de to siste årene av denne perioden.

Israels president velges av Knesset og har i hovedsak en seremoniell rolle. Reuven Rivlin sitter fram til 9. juli da han blir erstattet av Isaac Herzog.

Kilder: NTB, DPA, AFP