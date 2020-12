Eksplosjon i Nashville var en villet handling

Eksplosjonen i en bil i sentrum av byen Nashville i Tennessee var ingen ulykke, men en villet handling, ifølge politiet.

Nødetatene jobber på stedet. Foto: AP / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

En talsmann for nødetatene sier til TV-stasjonen WKRN at det var en parkert bil som eksploderte, noe som resulterte i til dels store skader på flere bygninger i området. Det er ikke meldt om personskader.

Politiet i Nashville bekrefter at de kort tid før eksplosjonen fikk melding om en mistenkelig bil som sto parkert uten for teleselskapet AT & Ts bygning.

– Det kjentes ut som en bombe, så stor var den, sier Buck McCoy, som bor i området.

– Alle vinduene mine, hvert eneste ett, ble blåst inn. Dersom jeg hadde stått der, hadde det vært forferdelig, sier han.

– Rundt fire biler står i brann, forteller McCoy.