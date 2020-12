Bombe i bobil eksploderte i Nashville

Eksplosjonen i en bobil i sentrum av Nashville i Tennessee var ingen ulykke, men en villet handling, ifølge politiet. Tre personer ble skadet.

Eksplosjonen i en bobil i sentrum av Nashville var ikke en ulykke, ifølge politiet. Foto: Andrew Nelles / The Tennessean

NTB

Publisert Publisert I dag 15:03

Politiet opplyser at de mottok et opptak i 6-tiden lokal tid første juledag, der det ble opplyst at bobilen ville eksplodere innen 15 minutter.

Politiet rykket ut og rakk å evakuere området, men en politimann og to mennesker ble skadet i eksplosjonen som forårsaket til dels store skader på flere biler og bygninger.

Ifølge politiets talsmann Don Aaron er tilstanden til de tre som ble skadet ikke kritisk.

– Det virker som om det var en bombe som eksploderte, sier Nashvilles ordfører John Cooper til TV-stasjonen WKRN.

Ingen ble skadet, men de materielle ødeleggelsene er store etter eksplosjonen. Foto: AP / NTB

Fikk melding

Det er ikke kjent hvem som står bak bomben eller hva motivet kan ha vært.

Politikilder bekrefter at det ble meldt om skyting på stedet kort tid før bobilen eksploderte utenfor teleselskapet AT & Ts bygning, men det ble ikke gjort pågripelser.

Politiets bombegruppe var på vei til stedet, men de rakk ikke frem før bilen eksploderte, ifølge en journalist i avisen Tennessean.

Det skal ha foreligget opplysninger om flere sprengladningen i nærheten, og flere gater ble sperret av. Dette ble utelukket etter at bombehunder hadde gjennomsøkt området.

Nødetatene jobber på stedet. Foto: AP / NTB

Vinduer blåst inn

– Det kjentes ut som en bombe, så stor var den, sier Buck McCoy, som bor i området. Han forteller at han hørte skyting rundt 15 minutter før eksplosjonen.

– Alle vinduene mine, hvert eneste ett, ble blåst inn. Dersom jeg hadde stått der, hadde det vært forferdelig, sier han.

– Rundt fire biler står i brann, forteller McCoy.