Donald Trump sier han avvikler to grupper med næringslivsrådgivere etter at en rekke næringslivstopper har trukket seg fra gruppene.

Trump kom med kunngjøringen på Twitter onsdag etter at den svenske næringslivstoppen Inge Thulin varslet at han trekker seg fra det ene rådgivningsgruppen i protest mot Trumps uttalelser om hendelsene i Charlottesville sist helg.

Thulin er administrerende direktør for M, som er mest kjent for postit-lapper, taperuller og andre kontorrekvisitter.

Han er den syvende næringslivstoppen som trekker seg fra gruppen som skal gi råd til Trump i næringslivsspørsmål.

Tidligere har tunge navn som Kenneth Frazier, toppsjef for egemiddelprodusenten Merck, og Brian Krzanich, administrerende direktør for T-giganten Intel, trukket seg i kjølvannet av Trumps uttalelser.

Thulin sier i en uttalelse at mangfold og inkludering er viktige verdier, både for am personlig og for Ms visjon.

– De siste månedene har gitt meg mulighet til å reflektere over mitt engasjement for isse verdiene, sier Thulin.