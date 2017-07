Varmebilder av Nord-Koreas største kjernekraftanlegg viser at landet kan ha gjenvunnet mer plutonium enn antatt, melder en amerikansk tankesmie.

Dette materialet kan brukes til å bygge ut Nord-Koreas lager av atomvåpen.

Analysen er gjort av 38 North, et overvåkingsprosjekt som holder til i Washington. Den bygger på satellittbilder som blant annet er tatt av det radiokjemiske laboratoriet ved Yongbyon kjernefysiske kraftverk.

Bildene er tatt i perioden september 2016 til juni 2017, i et tidsrom da det var økende internasjonal uro over Nord-Koreas rakett- og atomprogram.

38 North sier at varmebildene fra Yongbyon kan tyde på at de nordkoreanske forskerne bruker sentrifuger for å bygge opp lageret av anriket uran, den andre kilden til atomvåpenbrensel.

Det er tidvis i denne perioden også tegn som tyder på aktivitet ved Nord-Koreas eksperimentelle lettvannsreaktor.

Ukjent

Varmebildene fra det radiokjemiske laboratoriet i Yongbyon viser at det har vært minst to runder med gjenvinning av plutonium som ikke har vært kjent til nå. I disse periodene har det vært mulig å produsere en ukjent mengde plutonium som ytterligere kan øke lageret av kjernefysiske stridsmidler, heter det.

Det er uklart om varmeutviklingen som er registrert ved uran-anlegget, kommer fra operasjonell bruk av sentrifugene eller om det er snakk om rent vedlikehold.

Nord-Korea framstiller atombomber ved bruk av uran og plutonium og har foretatt fem prøvesprengninger. Det er ventet en sjette sprengning når som helst, til tross for internasjonale bestrebelser på å begrense det nordkoreanske atomprogrammet.

Tvil

Nord-Korea sier at det var en hydrogenbombe som ble testet i januar 2016, en opplysning som blir tatt med en klype salt i internasjonale forskermiljøer.

Det er en utbredt oppfatning at Nord-Korea utvikler en rakett med et atomstridshode, et våpen som skal ha stor nok rekkevidde til å ramme mål i Alaska og deler av den nordlige stillehavsregionen i USA.

Amerikanerne er frustrert over at Kina ikke har gjort mer for å begrense Nord-Koreas aktivitet. Trump-administrasjonen kan i løpet av få uker innføre sanksjoner mot små kinesiske banker og andre selskaper som har forretningsforbindelser med Nord-Korea, sier framtredende amerikanske tjenestemenn til Reuters.

Ekspertene ved 38 North anslår at Nord-Korea kan ha så mange som 20 atombomber og at det produseres en ny hver måned.