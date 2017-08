BEVÆPNET: Videoer av den bevæpnede gruppen spredte seg på sosiale medier, og for mange økte gruppens tilstedeværelse følelsen av å bli truet med vold. – For å gjøre det helt klart, så er dette IKKE nasjonalgarden, men rasistiske private militser som poserer som statlige aktører for å beskytte nazister og for å provosere, skrev demokraten Tom Perriello på Twitter. FOTO: JOSHUA ROBERTS / REUTERS