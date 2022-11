Pelosi-siktet erkjenner ikke straffskyld

Mannen som er siktet for angrepet på Paul Pelosi, ektemannen til lederen i Representantenes hus, Nancy Pelosi, erkjenner ikke straffskyld.

Angrepet på Nancy Pelosis ektemann har skapt sterke reaksjoner i USA, spesielt blant politikere.

NTB

Det skriver blant annet CNN og Reuters. Mannen, som er 42 år, møtte i retten tirsdag. Han er varetektsfengslet uten mulighet til løslatelse mot kausjon.

Mannen er siktet på føderalt nivå for blant annet drapsforsøk. 42-åringen er også siktet for å ha utøvd vold mot ektefellen til en amerikansk politiker og for kidnappingsforsøk.

Paul Pelosi ble slått i hodet med en hammer og fikk brudd på hjerneskallen i angrepet, som skjedde i parets hjem i San Francisco fredag. Angriperen skal ha ropt «Hvor er Nancy?». I avhør har mannen forklart seg om planer om å holde politikeren som gissel, og at han anser henne som «lederen for mengden av løgner fortalt av Demokratene».

Han har også forklart at han ville sluppet henne fri dersom hun fortalte «sannheten», men at dersom hun ikke gjorde det, ville han knuse kneskålene hennes. Angrepet har skapt sterke reaksjoner i USA. President Joe Biden fordømte angrepet på det sterkeste, noe også hans forgjenger, Donald Trump, har gjort.