Lars Løkke Rasmussen: – Det trengs et oppbrudd

Lars Løkke Rasmussen tok til orde for en ny giv i dansk politikk etter at han gjorde et brakvalg med sitt nye parti Moderaterne.

Lars Løkke Rasmussen taler til partifellene tirsdag.

NTB-Ritzau

– Ut av dette har vi skapt et parti som ikke er imot noen eller noe, men som er for noe, sier den tidligere statsministeren.

Han sier det trengs «et oppbrudd» i dansk politikk, noe som har vært et gjennomgående tema i valgkampen. Moderaterne vil ha en bred regjering over blokkgrensene.

– Vi skal ikke fokusere på å flytte et sandkorn, når spaden først er oppfunnet og man kan flytte en hel spadefull på en gang, sier Løkke.