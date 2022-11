Biden om Xi: – Jeg tror vi forstår hverandre

USAs president Joe Biden sier president Xi Jinping ser ut til å være åpen for å inngå kompromisser. Han toner også ned bekymringen for Kinas Taiwan-politikk.

Kinas president Xi Jinping og USAs president Joe Biden møtte hverandre mandag på sidelinjen til G20-toppmøtet på Bali i Indonesia.

NTB-AFP-AP

– Jeg tror at vi forstår hverandre, sa Biden etter at de to presidentene møttes til en tre timer lang samtale på Bali mandag.

Xi forsikret på sin side Biden om at han mener verden er stor nok til at både USA og Kina kan lykkes.

– Kina har ingen intensjoner om å utfordre USA. Under de nåværende omstendighetene har Kina og USA flere felles interesser, ikke færre, understreket Xi, ifølge det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.

Møtet mellom USAs president Joe Biden og Kinas president Xi Jinping varte i tre timer.

Første toppmøte

Det er første gang Xi og Biden møtes ansikt til ansikt som presidenter. Det skjer i forbindelse med at begge deltar på toppmøtet i G20, som starter i Indonesia tirsdag.

På en pressekonferanse etter møtet sa Biden at USA kommer til å konkurrere kraftig med Kina, men uten at det bør utarte i konflikt.

– Jeg tror fullt og fast på at det ikke trengs noen ny kald krig med Kina, fastslo han.

Kina og USA konkurrerer om global innflytelse, ikke minst i Asia, der Kina har reagert sterkt på at blant annet kongressleder Nancy Pelosi har besøkt Taiwan.

Kina regner Taiwan som en del av sitt territorium, og Beijing tar avstand fra alle forsøk på å behandle den selvstyrte øyen som et uavhengig land.

Etter møtet understreket Biden at USA fortsatt støtter «ett-Kina»-politikken, og at han tross kinesiske sabelrasling ikke ser noen tegn til at Kina har umiddelbare planer om å invadere Taiwan.

– Ingen innblanding

Nyhetsbyrået Xinhua meldte på sin side at Xi Jinping advarte Biden mot å krysse det Kina regner som sin «røde linje» når det kommer til Taiwan.

– Alle som forsøker å skille Taiwan fra Kina, bryter de grunnleggende interessene til den kinesiske nasjonen. Det kinesiske folk vil absolutt ikke la det skje, sa Xi.

Taiwan-spørsmålet nevnes også i uttalelsen som Det hvite hus offentliggjorde etter toppmøtet. Der står det at Biden under møtet kritiserte Kinas stadig mer aggressive Taiwan-politikk, og at han også uttrykte bekymring for menneskerettsbrudd både i Hongkong, Tibet og Xinjiang-regionen, der et stort antall uigurer er blitt tvangsplassert i omskoleringsleire.

Klimadialog

Etter Pelosis Taiwan-besøk i august innstilte Kina samarbeidet med USA på en rekke områder, deriblant klimaendringer. Nå kan det se ut som den viktige klimadialogen mellom de to utslippsgigantene er i ferd med å stables på beina igjen.

Både Xi og Biden har nemlig bedt høytstående representanter om å «bevare kommunikasjonen og styrke konstruktive tiltak» når det gjelder store verdensproblemer. Det opplyser Det hvite hus, som ramser opp klimaendringer, økonomisk stabilitet, helse og matsikkerhet som områder der samarbeid med Kina er nødvendig.

Kinesisk UD nevner også håndteringen av klimaendringer som et felt de to landene har felles interesse av å samarbeide om.

Blinken til Kina

Etter møtet ble det dessuten klart at Antony Blinken planlegger å reise til Kina – som den første amerikanske utenriksministeren siden Mike Pompeos korte visitt i 2018.

Ifølge Biden diskuterte han og Xi også Russlands krig mot Ukraina, og begge tok igjen avstand fra bruk og trusler om bruk av atomvåpen.

– President Biden og president Xi gjentok at de er enige om at det aldri bør utkjempes en atomkrig, og at den aldri kan vinnes, skriver Det hvite hus.

– Ingen vinnere i krig

Xi skal ha uttrykt sterk bekymring for den nåværende situasjonen i Ukraina og gjentok at han ønsker seg fredssamtaler mellom Russland og Ukraina. Men han vil også at USA, Nato og EU fører forhandlinger med Russland.

Ifølge Xi finnes det «ingen vinnere i krig», og han understreket igjen at konfrontasjoner mellom store land må unngås. Men han unnlot å vise til «Russlands legitime sikkerhetsinteresser», slik han har gjort en rekke ganger tidligere.

Rivalisering

Kina har ikke uttrykt støtte til den russiske krigføringen, men har høstet kritikk fordi landet ikke slutter opp om sanksjonene USA og Europa har innført mot Moskva.

Xi og Biden snakket også om Nord-Korea, og Kina ønsker ikke at situasjonen eskaleres ytterligere etter de mange rakettestene den siste tiden, ifølge Biden.

Forholdet mellom USA og Kina har den siste tiden vært preget av rivalisering, samt krass retorikk fra begge parter. Tidligere president Donald Trump ga Kina skylden for koronapandemien, noe som ble tatt svært dårlig imot i Beijing. Han innførte også en rekke handelsrestriksjoner mot Kina, noe som Biden har fulgt opp blant annet når det gjelder teknologi.

Kina blir stadig mektigere, først og fremst økonomisk, men også militært i sin del av verden. Det ser USA på med stor bekymring.

Xi sikret seg nylig en tredje presidentperiode og fremstår nå som en av de mektigste kinesiske lederne på lenge.