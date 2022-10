The Times: Boris Johnson er ventet å stille som kandidat til å bli ny toryleder

Storbritannias eksstatsminister Boris Johnson er ventet å stille som kandidat til å overta ledervervet i Det konservative partiet, skriver The Times.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Flere tory-politikere har allerede foreslått at han kan bli Truss' etterfølger.

Johnson gikk av for bare seks uker siden etter et internt opprør i partiet. Hans etterfølger Liz Truss kunngjorde torsdag at hun går av.

Johnson tror han kan få partiet på rett kjøl, og at det er i nasjonens interesse at han stiller, skriver den britiske avisen.

Blir han partileder, er han automatisk sikret statsministerposten.

En rekke andre konservative parlamentarikere er også ventet å kjempe om partilederposten.

Lederen for den mektige 1922-komiteen sier at en ny leder kan være på plass innen neste fredag, men det er ennå ikke klart hvordan ledervalget skal foregå.