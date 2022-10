Nordavind fra alle kanter for britenes nye statsminister

Britenes nye konservative statsminister Liz Truss kjemper for å overleve. Misnøyen i egne rekker er økende, og fra de bakre benkene hviskes det at hun må gå.

Etter bare seks uker i statsministerstolen blåser det friskt rundt Liz Truss, som må tåle økende mistillit i egne rekker.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Minst fire konservative parlamentsmedlemmer har ifølge nyhetsbyrået AFP offentlig krevd at statsministeren må gå av i kjølvannet av dramatikken rundt statsbudsjettet. Flere andre har anonymt fortalt reportere at hennes tid som statsminister er over.

Fredag ga Truss sin finansminister Kwasi Kwarteng sparken etter at han hadde presentert den seks uker gamle regjeringens budsjettforslag. Forslaget inneholdt de største skattekuttene på 50 år og større låneopptak, samtidig som Storbritannia står midt en økonomisk krise med stigende renter og kraftig inflasjon.

Liz Tuss utnevnte Jeremy Hunt, sin rival fra kampen om lederskapet og statsministertaburetten etter Boris Johnsen, til ny finansminister. Hunt har besluttet å reversere flere andre skatteendringer som ble kunngjort i høst, men som ennå ikke er behandlet i parlamentet. Det gjelder blant annet å fryse avgifter på alkohol, og en ny ordning for momsfri handel for utenlandske turister.

Jeremy Hunt på vei fra Downing Street 10 og et møte med statsminister Liz Truss etter at han ble utnevnt til ny finansminister sist fredag.

Beklager reformer, men vil bli sittende

Spørsmålet er om Truss etter denne kuvendingen føler at hun har så liten tillit i egne rekker at hun vil gå av. Hun virker ikke innstilt på det. Mandag beklaget hun forsøket på økonomiske reformer overfor BBC.

– Vi gikk for langt og for raskt, sier hun og legger til at det er hennes plan å lede Det konservative partiet inn i neste valg. Valget kommer ikke før 2025 hvis ikke Truss tvinges til å skrive ut nyvalg før den tid.

En meningsmåling laget for Trades Union Congress, en nasjonal hovedsammenslutning av fagforeninger i Storbritannia, antyder at et nyvalg nå vil bety en katastrofe for de konservative. Ifølge målingen vil Labour overta flertallet i underhuset med 411 seter. De konservative mister 219 seter og ender ifølge målingen opp med 137 underhusrepresentanter. The Guardian skriver at ti av dagens statsråder ville mistet sitt sete i parlamentet hvis målingen slår til. Det samme gjelder Boris Johnson.

The Bank of England i Londons finansdistrikt. Den nye finansministeren Jeremy Hunt reverserte mange av planene om skatteletter og utgiftskutt etter at han overraskende ble utpekt av en presset statsminister. Foto: Alberto Pezzali, AP/NTB

Krav om avgang fra sine egne

Den første konservative underhusrepresentanten som offentlig krevde statsministerens avgang, var veteranen Crispin Blunt.

– Jeg tror spillet er over, og at det nå er et spørsmål om hvordan overgangen skal administreres, sier den tidligere statsråden til Channel 4.

En annen representant fra de bakre setene i parlamentet, Jamie Wallis, bekrefter overfor The Guardian at han har skrevet under på et opprop for å få fjernet Liz Truss.

– De siste ukene har jeg sett at regjeringen undergraver Storbritannias økonomiske troverdighet og har skapt ubotelig splittelse i partiet. Nok er nok. Jeg har skrevet til statsministeren og bedt henne gå av siden hun ikke lenger har landets tillit, sier Wallis.

Reglene for å fjerne en sittende partileder er ulike i de engelske partiene. Det konservative partiet krever at 15 prosent av parlamentsmedlemmene skriftlig erklærer at de mangler tillit til statsministeren. Det betyr at 54 representanter må skrive under før partiet kan stemme over om de har tillit til Truss.

Åtte av ti mener Truss gjør dårlig jobb

Tirsdag presenterte Sky News en YouGov meningsmåling blant partimedlemmer i Det konservative partiet. Den understreker hvor hardt Liz Truss sliter blant sine egne. Mer enn 80 prosent av partimedlemmene mener hun gjør en dårlig jobb. 55 prosent mener hun må gå. Boris Johnson (32 prosent) og Rishi Sunak (23 prosent) samler størst oppslutning for å overta.

Den nyutnevnte finansministeren Jeffery Hunt brukte helgen på å forsikre om at regjeringen har grep om økonomien. Men han er åpen på at det kreves mye for å stabilisere økonomien etter flere turbulente uker.

– Vi må ta vanskelige beslutninger på både utgifter og skatt. De offentlige utgiftene vil ikke øke så mye som folk har håpet på, og vi er nødt til å be alle offentlige etater om øke effektiviteten mer enn de planla for. Skattene vil ikke gå ned så raskt som mange hadde håpet på, sier Hunt.

De gjenværende støttespillerne håper ifølge The Guardian at utnevnelsen av Hunt til finansminister og tilbaketoget på skatteletter og låneopptak, gir statsminister Liz Truss det pusterommet hun trenger for å få vedtatt budsjettet 31. oktober.