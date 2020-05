Politimann siktet for drap på George Floyd

Politimannen som forårsaket George Floyds død, er pågrepet og siktet for drap. Floyds etterlatte ber om at de tre andre involverte politifolkene også pågripes.

En demonstrant holder opp bilde av George Floyd, som døde etter å ha blitt pågrepet av politiet i Minneapolis. Nå er politimannen som presset kneet sitt mot halsen til Floyd, pågrepet. Foto: AP / NTB scanpix

NTB-AFP-DPA

Derek Chauvin ble pågrepet fredag morgen lokal tid og er siktet for forsettlig drap, opplyser statsadvokat Mike Freeman fredag kveld norsk tid.

Floyd (46) ble lagt i bakken under en pågripelse i Minneapolis mandag, og videobilder viser hvordan den hvite politimannen Chauvin presser kneet sitt mot halsen til afroameirkanske Floyd, som flere ganger sier han ikke får puste.

Floyd døde på sykehus senere samme dag.

Krever flere arrestasjoner

Ifølge dokumenter fra statsadvokaten presset Chauvin kneet sitt mot halsen til Floyd i to minutter og 43 sekunder etter at Floyd mistet bevisstheten, melder NBC News.

Floyds etterlatte sier i en uttalelse at de er glad for at Chauvin er pågrepet, men påpeker at de tre andre politifolkene som var sammen med Chauvin, også må arresteres.

Alle de fire politifolkene som var til stede under pågripelsen, fikk sparken, og det er også gitt ordre om etterforskning, noe som er relativt uvanlig i slike saker. Vanligvis blir politifolk som er involvert i slike hendelser, permittert.

Portforbud

Dødsfallet til Floyd har ført til omfattende demonstrasjoner i Minnesota og flere andre amerikanske byer. I flere dager har det vært voldsomme opptøyer der demonstranter har støtt sammen med opprørspoliti.

Biler og butikker er satt i brann, og det er meldt om plyndring mange steder. Torsdag ble politistasjonen der Chauvin jobbet, satt fyr på.

Ordfører Jacob Frey har ifølge lokale medier innført portforbud i Minneapolis fra kl. 20 lokal tid fredag.