Joe Biden driver valgkamp fra sin egen kjellerstue

Joe Biden viser ansvar og praktiserer sosial distansering. Derfor fører han nå sin valgkamp over nett med direktesendinger fra kjelleren.

Fra sin egen kjellerstue driver nå Joe Biden valgkamp. Foto: SKJERMDUMP

En 77 år gammel mann sitter foran et kamera i kjelleren sin, med en bokreol bak seg. Kameraet sender direktebilder ut på internett hver dag, og mannen snakker om alt mulig. Samtidig må han forsvare seg mot anklager om overgrep, falske nyheter og sitt livs erkefiende mens landet går gjennom den verste krisen i en mannsalder.

Det er neppe slik man normalt beskriver en presidentkandidat, men dette er omstendighetene som tidligere visepresident Joe Biden fører valgkamp under, fra sin kjeller i byen Wilmington i delstaten Delaware.

77-åringen har oppdaget nødvendigheten av tjenester som Zoom, Skype og andre plattformer som lar en møte andre mennesker over internett.

All presidentaktig glitter har forsvunnet. De store menneskemengdene foran store scener, ballonger i rødt, hvitt og blått og storstilte TV-sendte debatter er inntil videre innstilt.

Under emneknaggen #whereisjoe («Hvor er Joe?», red.anm.) har støttespillerne til hans tidligere konkurrent Bernie Sanders og president Donald Trump påpekt Joe Bidens manglende synlighet i valgkampen, og nå må selv Bidens egne velgere lure på hvor han er blitt av.

Nettmøter gjennom linsen på et kamera er ikke hans foretrukne disiplin. Han trenger fysisk nærvær for å levere, og selv der varierer kvaliteten ofte. Han fungerer best når han er i dialog heller enn i lange monologer. Derfor er det også videoene hvor han holder virtuelle velgermøter og man hører historier og spørsmål fra vanlige amerikanere, som fungerer best.

Joe Biden ville nok foretrukket å drive valgkamp på denne måten. Men det kan bli en stund til han får sjansen til det igjen. Foto: Paul Sancya, AP/NTB Scanpix

Mer makt til Facebook

Siden årtusenskiftet er mer og mer av de amerikanske valgkampene år for år blitt flyttet over på nettet, da særlig med Barack Obamas innovative digitale innsamlingskampanjer og digitale organisering i 2008, og i 2016 med Trumps vanvittige og effektive bruk av Twitter og annonser på Facebook.

Men selv for Obama og Trump var de fysiske velgermøtene helt avgjørende for valgkampene. Velgerne vil se kandidatene med egne øyne og høre dem snakke. Størrelsen på tilskuermassen har vært en viktig indikator på hvem som har størst oppslutning i befolkningen.

Denne delen er nå borte, inntil videre. Valget kan i år bli utkjempet og vunnet på nettet. Det vil si at tjenester som Facebook, Google og Twitter vil få stadig mer makt. Når den fysiske valgkampen er borte, blir det også brukt stadig mer penger på annonser på TV og i sosiale medier.

Gjennom mange år har spørsmålet vært: Kan man vinne valg på nettet? Nei, man vinner fortsatt valg på økonomi, kriser, krig, håp og personlighet – og på hvorvidt folk ønsker stabilitet eller fornyelse.

Mye teknisk krøll i starten

Fornyelse er det nemlig ikke mye av fra Joe Bidens kjeller. De første sendingene var preget av store tekniske vanskeligheter og dårlig lyssetting. Det har kampanjen hans rettet opp i nå, men han har ikke klart å komme opp med noe som kan måle seg med hans forgjengere når det gjelder digitale nyskapelser.

Trump har fortsatt Det hvite hus og sin Twitter-konto, som gir ham klart mest oppmerksomhet i denne tiden. Det er imidlertid ikke nødvendigvis nok i kampen mot korona og kampen om velgernes gunst.

Samtidig er mange av Bidens potensielle velgere ikke de mest digitale. Mange millioner amerikanere har fortsatt ikke internett, og av dem som har det har mange en treg tilkobling, da særlig blant de fattigste.

Ny industriell revolusjon

En av de mer nyhetsverdige direktesendingene fra kjelleren i Wilmington var den hvor Bernie Sanders meldte sin fulle støtte til Joe Biden som demokratisk presidentkandidat. Selv om Biden er kjent som en person som ofte gjør retoriske feil som egner seg til latterliggjøring på internett, så kom han etter 35 minutter frem til et sentralt poeng:

– Hele verden er forandret. Vi er midt i en fjerde industriell revolusjon. Spørsmålet er om det vil være noen middelklasse igjen når dette er over? Om vi som verdens rikeste land ikke kan erkjenne det og skape mer fornuftige muligheter, vil vi se de samme skiftene som i Europa, sa Biden.

Her kan man anta at han snakket om høyreradikalisering og Frankrikes såkalte «gule vester», men det er uklart i sammenhengen. Poenget hans er imidlertid at middelklassen risikerer å tape til automatiseringen som går for full maskin og kun øker i hastighet på grunn av koronautbruddet, uansett om Biden eller Trump vinner valget. Det vil føre til betydelige tap av amerikanske arbeidsplasser.

Brevstemming vil være i demokratenes interesse

Flere steder i USA forbereder man seg nå på det verst tenkelige scenarioet: At epidemien gjør det umulig for amerikanske velgere å møte opp fysisk for å stemme ved presidentvalget i november.

De amerikanske valgdistriktene har i visse stater rykte på seg for å ha veldig lange køer, og valgstedene kan dermed ende opp med å bli smittesteder. Antallet brevstemmer kan bli økt fra de nåværende rundt 20 prosent av velgerne, og demokratene arbeider for å gjøre det mulig for langt flere å brevstemme, for eksempel ved å la alle velgere motta stemmeseddel pr. post.

Trump og republikanerne er imidlertid imot å tillate brevstemming i stor skala. De frykter at valget vil ende i Bidens favør dersom det blir for lett å stemme.

Selv om koronakrisen på lang sikt har dratt Joe Bidens valgkamp ned i kjelleren, så kan han altså ende med å trekke det lengste strået dersom man får flertall for å la valget foregå fra de amerikanske hjem.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN