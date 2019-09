President Donald Trump varsler en betydelig skjerpelse av USAs sanksjoner mot Iran. Detaljene kommer i løpet av de neste dagene, lover han.

– Jeg har akkurat bedt finansministeren om å betydelig skjerpe sanksjonene mot Iran, tvitret Trump onsdag.

USA har fra før innført en rekke strenge sanksjoner mot Irans oljeindustri, bankvesen og flere iranske ledere. Det er uklart hva de nye straffetiltakene som finansminister Steven Mnuchin beordres til å iverksette, vil innebære.

Trumps kunngjøring kommer i kjølvannet av en kraftig økning i spenningsnivået i Midtøsten som følge av lørdagens angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia, som er en nær amerikansk alliert.

Utenriksminister Mike Pompeo anklager Iran for å stå bak, noe regjeringen I Teheran benekter. Signalene fra Washington har vært blandet, og så langt har Trump tilsynelatende stått imot oppfordringer fra enkelte partifeller som ønsker en mer aggressiv reaksjon.

– Rammer sivile

Det hvite hus har fra før en uttalt strategi om å legge maksimalt press på Iran. Omfattende sanksjoner ble gjeninnført i fjor da Trump trakk USA ut av den internasjonale atomavtalen som amerikanerne og fem andre stormakter inngikk med Iran i 2015.

Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif mener de nye sanksjonene som USA har varslet, viser at de amerikanske straffetiltakene er rettet mot sivile.

– Det er en innrømmelse av at USA med OVERLEGG har vanlige borgere som mål, skriver Zarif på Twitter.

Han omtaler sanksjonene som «ulovlige» og «inhumane».

Mangler visum

Onsdag meldte iranske medier at verken Zarif eller Irans president Hassan Rouhani foreløpig har fått visum til USA for å delta på FNs hovedforsamling i New York neste uke. Trump sier han ønsker at de kommer.

– Jeg ville latt dem komme, sier Trump onsdag.

Atomavtalen ble fremforhandlet under Trumps forgjenger Barack Obama, og innebar at verdenssamfunnet fikk innsyn i Irans atomprogram for å sikre at landet ikke brukte det til å utvikle atomvåpen. I bytte skulle sanksjonene som har rammet Iran i årevis, bli opphevet. Men den nåværende presidenten ønsker seg en bredere avtale som legger bånd på Irans missilprogram og rolle i regionale konflikter.

«Krigshandling»

Trump ytret i dagene etter angrepene i Saudi-Arabia et ønske om å møte Rouhani og gjentok at han ikke ønsker noen krig med Iran. Etter at iranerne gjentatte ganger har avvist muligheten for direkte forhandlinger med USA så lenge sanksjonene består, sa Trump tirsdag at han «helst ikke» vil møte Rouhani.

Onsdag varslet altså Trump nye sanksjoner, mens Pompeo besøkte Saudi-Arabia og omtalte oljeangrepene som en iransk «krigshandling».

– Det er mange alternativer, svarte Trump omtrent samtidig på spørsmål fra pressen om det kan være mulig at USA angriper Iran.

Siste utvei betyr krig, men det er flere andre alternativer, forklarer presidenten.

– Vi har masser av tid til å gjøre noen usle ting, sa Trump og gjentok det han har sagt så mange ganger tidligere om at han ikke ønsker at USA skal føre flere kriger i Midtøsten.