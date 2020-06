Danmark stenger grensen for svensker etter «kommunikasjonssvikt»

I et knapt døgn kunne sørsvensker tilsynelatende fritt reise til Danmark via Helsingör, men lørdag stengte dansk politi grensa igjen.

Det danske rikspolitiet sier ifølge Expressen at den åpne grensen i Helsingör skyldtes en kommunikasjonssvikt.

Lørdag dro mange skåninger med båten fra Helsingborg til Helsingör, hvor de slapp inn uten å vise fram en negativ koronatest, skriver avisen.

Forvirringen oppsto fredag. Da skrev avisen Sydsvenskan at folk bosatt i Skåne, Halland og Blekinge likevel ikke trenger å bevise at de er koronafri.

Kilden var det danske justisdepartementet, som sa at de reisende i stedet kan love å la seg teste innen 24 timer i Danmark og isolere seg inntil de kan legge fram en negativ test, skriver Danmarks Radio.

Samme dag opplyste rederiene som seiler på strekningen, at svensker fra de tre regionene gjerne må gå i land i Danmark uten negativ test.

Lørdag ettermiddag understreker dansk politi at de som er bosatt i de tre sørsvenske regionene, bare kan komme dersom de fremviser en negativ test tatt i løpet av de siste 72 timene.

Det er i tråd med de nye reglene som danske myndigheter la fram torsdag. Der heter at det i Sverige er det bare folk bosatt i Västerbotten i nord, som fritt kan reise til Danmark. Resten av Sverige innfrir ikke danskenes krav om at annet antall koronasmittede må ligge på under 20 per 100.000 innbyggere.