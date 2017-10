Den tidligere fotballproffen og TV-stjernen O.J. Simpson (70) er løslatt etter å ha sonet ni år i fengsel for væpnet ran.

Simpson ble løslatt tidlig søndag morgen, opplyser en talskvinne for fengselsvesenet i Nevada.

Han flytter nå tilbake til Las Vegas hvor han blir boende i uoverskuelig fremtid.

Simpson har tidligere sagt at han ønsket å flytte til Florida hvor han har venner og familie. Men han har ikke tillatelse til å forlate Nevada, og fengselsmyndighetene i Florida har foreløpig ikke fått noen henvendelse om at han ønsker å flytte.

Den tidligere amerikanske idrettshelten og skuespilleren er nå 70 år gammel. Han ble i 2008 dømt til 33 års fengsel, men med mulighet for prøveløslatelse etter ni år. Det formelle klarsignalet for løslatelsen ble gitt i juli.

Stormet hotellrom

Simpson ble dømt for å ha stormet et hotellrom i Las Vegas sammen med fem andre, to av dem bevæpnet.

Der overfalt de to menn som de mente hadde stjålet samlerobjekter fra Simpsons karriere i amerikansk fotball på 1970-tallet.

Simpsons forsvarere har hevdet at dommen for overfallet i Las Vegas var ekstra streng for å veie opp for at han ble frikjent for drapet på ekskona Nicole Brown Simpson og hennes venn Ron Goldman i 1994.

Drapsrettssaken i 1995 fikk enorm medieoppmerksomhet i USA, og den amerikanske befolkningen var dypt splittet i synet på hvorvidt Simpson var skyldig eller ikke.

Står fast på forklaringen

Da søknaden om prøveløslatelse ble behandlet i juli, sto Simpson fast på sin forklaring om at han ikke hadde planlagt å gjøre noe kriminelt. Han ønsket bare å få tilbake eiendelene sine, sa han.

– Hvis jeg hadde hatt bedre dømmekraft den gangen, ville ikke noe av dette ha skjedd, sa Simpson.

Simpsons advokat Malcolm LaVergne har tidligere sagt til fjernsynskanalen KTNV-TV at Simpson ønsker å flytte til Florida for å spille golf og være med venner og familie. Advokaten sier han ikke ser for seg at prøveløslatelsen vil by på noen problemer.

– Oppførselen hans i fengselet har vært plettfri. Slik forventer jeg at det vil fortsette, sier LaVergne.

Har splittet USA

Interessen rundt O.J. Simpson den siste tiden har gitt både den nær åtte timer lange dokumentaren «O.J.: Made in America» og miniserien «The People v. O.J. Simpson» nytt liv.

Saken avdekket i sin tid en dyp rasekløft i USA.

Da Simpson i 1995 ble frikjent for de to knivdrapene, ble dommen møtt med vantro av mange amerikanere. Men det var enda flere hvite enn svarte som mente han var skyldig.

O.J. Simpson ble senere holdt ansvarlig for drapene i et sivilt søksmål og dømt til å betale 33,5 millioner dollar i erstatning til ofrenes familier.