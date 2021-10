Malala med krav til Taliban i åpent brev

Tidligere fredsprisvinner Malala Yousafzai har sendt brev til Taliban hvor hun ber dem la jenter få returnere til skolen.

Malala Yousafzai fra Pakistan, som vant Nobels fredspris i 2014, oppfordrer muslimske ledere til å ikke la Taliban bruke religion som unnskyldning for hindre jenter i å gå på skole.

NTB

– Til Taliban-myndighetene. Reverser de facto-forbudet mot jenters utdanning, og åpne ungdomsskolene umiddelbart, skriver Malala sammen med flere afghanske kvinneaktivister i et åpent brev.

En begjæring med over 640.000 signaturer fulgte også med brevet

Malala oppfordrer også ledere for muslimske nasjoner til å gjøre det klart for Taliban at «religion ikke rettferdiggjør det å hindre jenter fra å gå på skole».

Forrige måned ble det klart at Taliban ekskluderer jenter fra å returnere til skolebenken på ubestemt tid. Det har ført til kraftig kritikk internasjonalt, men lite har blitt gjort.

I 2012 ble Malala skutt i hodet av Taliban på en skolebuss. Hun er internasjonalt kjent for sitt arbeid for jenters rett til utdannelse.