Biden: Putin er nå mer isolert enn noen gang

Under sin første tale som president om rikets tilstand, la Joe Biden vekt på at sanksjonene fra Vesten vil slå hardt ned på Russlands president Vladimir Putin.

President Joe Biden talte om rikets tilstand i Washington natt til onsdag.

NTB-AFP

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

– Putin er nå mer isolert fra verden enn noen gang, sa Biden til Kongressen natt til onsdag norsk tid.

Han kalte den russiske presidenten for en diktator. I tillegg gikk han hardt ut mot russiske oligarker og korrupte ledere som Biden sa har tjent milliarder av dollar fra Putins regime.

Samtidig understreket han at verden tydelig viser motstand mot Putins handlinger i Ukraina.

– I kampen mellom demokrati og autokrati, stiger demokratiene til øyeblikket, og verden velger tydelig siden med fred og sikkerhet, sa han.

Stenger luftrommet

Biden kunngjorde at USA trapper opp sanksjonene mot Russland og stenger luftrommet for russiske fly.

– Vi vil slutte oss til våre allierte ved å stenge amerikansk luftrom for alle russiske flyginger, ytterligere isolere Russland og legge ytterligere press på økonomien deres, sa Biden.

I løpet av helgen stengte flere og flere land sine luftrom for russiske fly og flyselskap. Søndag meldte EU at hele unionens luftrom blir stengt for russiske fly, også privatfly. Norge har også stengt sitt luftrom for russiske fly.

– Bakkestyrker i Europa

Biden gjentok at USA ikke vil utplassere soldater i Ukraina som følge av Russlands invasjon.

– La meg være klar: Våre styrker er ikke engasjert og vil ikke engasjere seg i konflikten med russiske styrker i Ukraina, sa han.

– Isteden er amerikanske soldater utplassert i Europa for å forsvare våre NATO-allierte i tilfelle Putin bestemmer seg for å bevege seg vestover. De er ikke der for å kjempe i Ukraina, la han til.

30 millioner oljefat

Han kom også med en kunngjøring om at USA skal hente ut 30 millioner fat olje fra dets reserver som del av en internasjonal innsats for å stabilisere markedet.

– Jeg kan kunngjøre at USA i samarbeid med 30 andre land skal distribuere 60 millioner fat olje fra reserver verden rundt. Amerika skal lede denne innsatsen ved å hente ut 30 millioner fat olje, sa han.

Kampen mot inflasjon

Selv om krigen i Ukraina preget agendaen, var det også andre problemer på hjemmebane presidenten adresserte. Han viste blant annet til koronapandemien, abortrett og den høye inflasjonen i landet. Biden lovet å gjøre kampen mot inflasjon til viktigste sak.

– Altfor mange familier sliter med å betale regningene. Derfor er det min topprioritet å få prisene under kontroll, sa Biden.