To drept og fire såret i skyteepisode i USA

To personer ble drept og fire såret i en skyteepisode ved et kjøpesenter i Boise, delstaten Idahos største by. En mistenkt gjerningsperson er kritisk såret.

Politiet samler inn bevis på en parkeringsplass i nærheten av kjøpesenteret i Boise i Idaho der to personer ble drept og minst fire såret i en skyteepisode mandag.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Blant ofrene er en politimann, opplyser politiet. Det ble vekslet skudd under pågripelsen, og den mistenkte gjerningspersonen er kritisk såret og behandles på sykehus.

Kjøpesenteret Boise Towne Square er byens største med til sammen 153 butikker. Det vil være stengt mens politiet etterforsker hendelsen.

Politiet sier de ikke vet hva motivet for skytingen var.

En kvinne som var på kjøpesenteret da skytingen fant sted, forteller til nyhetsbyrået AP at hun hørte flere høye smell før rundt 60 mennesker, blant dem familier med barnevogner, kom løpende mot henne. Flere ropte at det var en skytter.