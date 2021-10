Sudanske sikkerhetsstyrker skal ha drept tre personer

Store demonstrasjoner mot militærkuppet pågår i og rundt Sudans hovedstad Khartoum. Tre personer skal ha blitt skutt og drept av sikkerhetsstyrkene.

Demonstranter ropte lørdag slagord i Sudans hovedstad Khartoum. De krever at kuppmakerne gir fra seg makten i landet.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Det er en uavhengig legeforening i landet som melder om drapene på demonstranter. Den første meldingen gikk ut på at to var drept. Senere kom meldingen om at en tredje demonstrant var skutt i brystet og døde av skadene. Alle de tre ble skutt i byen Omdurman.

Det er også meldt om at sikkerhetsstyrkene har tatt i bruk tåregass og skutt for å spre en stor folkemengde i Khartoum.

Drapene skjer til tross for flere internasjonale oppfordringer til kuppmakerne, blant annet fra FN og USA, om å vise tilbakeholdenhet og tillate fredelige protester.

Opposisjonen håper å samle hundretusener i protest mot militærjuntaen lørdag.

Sikkerhetsstyrkene har dermed drept minst tolv demonstranter og såret 170 siden militærkuppet mandag. Målet til opposisjonen er å få til en massemobilisering av samme type som veltet diktatoren Omar al-Bashir i 2019.

Store folkemengder samlet seg i Khartoum og tvillingbyene Omdurman og Khartoum-Nord. De roper slagord som «Nei til militærstyre» og «Vi er frie revolusjonære».

Andre holder plakater med den avsatte statsministeren Abdalla Hamdok. Øst i Khartoum tente demonstrantene på bildekk, mens i andre deler av byen holdt demonstrantene bannere der de uttrykker bekymring for at landet igjen kan havne på USAs terrorliste.

Merkelappen hang over Sudan i mange år før den ble lettet i desember. Den førte med seg tunge sanksjoner mot landet, og det var først i år Sudan kunne motta gjeldssletting og bistand fra Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF).

Verdensbanken suspenderte igjen bistanden etter militærkuppet.