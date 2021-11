Spionasje-siktet toppleder i Sverige fremstilles for varetektsfengsling

To brødre er siktet for grov spionasje i Sverige mellom 2011 og 2021. En av dem har jobbet i både Säpo og Forsvaret og fremstilles for varetekt fredag.

En mann som tidligere har jobbet i blant annet Säkerhetspolisen er nå siktet for grov spionasje i Sverige.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Det er SVT som opplyser at mennene er brødre, mens påtalemyndigheten ikke vil kommentere hva slags forhold det er mellom de to.

Begge to er mistenkt for grov spionasje mellom mars 2011 og september 2021.

Har jobbet i Säpo og svensk etterretning

Saken ble kjent i september da en toppleder i en statlig virksomhet ble pågrepet. Mannen, som er i 40-årene, har tidligere vært ansatt i både Säkerhetspolisen (Säpo) og i det svenske Forsvaret. Ifølge Dagens Nyheter har han også jobbet i svensk etterretningstjeneste.

Anklagene mot mannen har endret seg flere ganger etter pågripelsen. Han var først anklaget for spionasje mellom 2011 og 2015. Dette ble senere endret til misbruk av hemmelig informasjon.

Nå er altså mistanken mot mannen styrket, og han anklages for grov spionasje mellom 2011 og 2021.

Fengslingsmøtet holdes fredag.

Nekter for å ha gjort noe ulovlig

– Den ene personen ble pågrepet tirsdag. Den andre personen har siden 23. september sittet i varetekt, siktet for misbruk av hemmelig informasjon. Aktor begjærer han nå varetektsfengslet for grov spionasje, opplyser påtalemyndigheten i en pressemelding.

Topplederen nekter for anklagene.

– Min klient nekter fortsatt for å ha begått noen lovbrudd. Utover det kan jeg ikke si så mye, sa mannens forsvarer, advokat Anton Strand til TT.

Den andre mannen ble pågrepet i Midt-Sverige denne uken og ble torsdag begjært varetektsfengslet.