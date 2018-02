En mistenkt er tatt etter en skyteepisode på en skole i Florida, melder den lokale sheriffen. Flere personer er drept og flere titall såret.

Ifølge den lokale CBS-kanalen er 20 til 50 personer såret på den videregående skolen i Parkland, litt nord for Fort Lauderdale onsdag ettermiddag.

Borgermesteren i nabobyen Coral Springs sier til lokalavisen Sun Sentinel at flere mennesker er døde i skyteepisoden. Det lokale brannvesenet setter episoden i en kategori som innebærer at minst 20 er såret.

Det var Sky News som først meldte at en mistenkt gjerningsmann var pågrepet. Politiet sier de er sikre på at de har tatt rett mann. De lokale mediene beskrev skytteren som en mann som bar en svart hatt og en burgunderrød jakke.

– Angriperen var elev

En av elevene sier til radiokanalen WSVN at gjerningsmannen var elev ved skolen. Han beskriver ham som en gutt med problemer, og sier at han ikke ville ha noe med ham å gjøre for å unngå konflikt.

TV-bilder viste først elever som flyktet fra skolen, mens en såret person på båre ble puttet inn i en ambulanse. Senere ble det vist bilder av elever som ble ført bort i en lang rekke, beskyttet av væpnede politifolk.

Væpnet politi med hjelm og skuddsikre vester kunne sees mens de gikk i stilling rundt skolen, noen av dem i et pansret kjøretøy.

Wilfredo Lee / AP / NTB scanpix

Gjemte seg i skap

Politiet i Coral Springs ba lærere og elever barrikadere seg i bygningen til politiet kom fram til dem.

En jente fortalte på sms til en lokal TV-stasjon at hun barrikaderte seg i et skap sammen med flere andre elever.

– Alarmen gikk, men vi trodde først det var en brannalarm til vi hørte skuddene, sa en annen elev.

Ifølge organisasjonen Everytown har det vært 17 skyteepisoder på skoler i USA hittil i år. Siden januar 2013 har det vært minst 283 skyteepisoder. i landet.